العراق: حصيلة جديدة لضحايا فاجعة الحمدانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اليوم الجمعة، حصيلة جديدة لضحايا "فاجعة الحمدانية"، فيما أشارت الى تهيئة ثلاثة مصابين للسفر الى الخارج.
وذكرت الدائرة ان" عدد المتوفين في حادثة الحريق بقضاء الحمدانية وصل إلى 124 حالة، فيما لا يزال هناك مصابين يرقدون بالمستشفيات، في
وتابعت، انه" تم إرسال 20 مصابًا للعلاج في الخارج، كما تم تهيئة ثلاث حالات لإرسالها أيضا لتلقي العلاج خارج العراق". وكالات
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