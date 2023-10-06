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العراق: حصيلة جديدة لضحايا فاجعة الحمدانية

10/6/2023 2:24:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، اليوم الجمعة، حصيلة جديدة لضحايا "فاجعة الحمدانية"، فيما أشارت الى تهيئة ثلاثة مصابين للسفر الى الخارج.

وذكرت الدائرة ان" عدد المتوفين في حادثة الحريق بقضاء الحمدانية وصل إلى 124 حالة، فيما لا يزال هناك مصابين يرقدون بالمستشفيات، في

وتابعت، انه" تم إرسال 20 مصابًا للعلاج في الخارج، كما تم تهيئة ثلاث حالات لإرسالها أيضا لتلقي العلاج خارج العراق". وكالات

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