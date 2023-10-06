Friday, 06 October 2023 11:30 GMT

مصري قتل زوجته وحرقها وجلس أمامها بعد إتمام الجريمة ليدخن سيجارة

10/6/2023 2:24:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مريم شقيقة ضحية الزوجة المقتولة على يدزوجها بالقليوبية في مصر، إن المتهم ويدعى علي.ع أحد أقاربها وتزوج من شقيقتها منذ ما يقرب من 3 سنوات، مشيرة إلى أنها لا تنجب.


وأضافت مريم عبر "القاهرة 24" أن المتهم أنهى حياة شقيقتها بطريقة مأسوية، بعد أن ذبحها، ثم أشعل النيران في جسدها وتركها وفر هاربا مردفة: كان في البداية كويس لم يصدر منه مشاكل حتى ظهرت أول مشكله بينهم بسبب الزوجة الثانية ولم نتخيل أن ينهي حياتها بالطريقة دي.


وأوضحت مريم شقيقة الزوجة ضحية زوجها بالقليوبية، أن الضحية كانت تعمل في المنازل صباحا، وفي فترة المساء تعمل في الصالون الخاص بها داخل منزلها، حيث بدأت المشاكل بسبب المصاريف وإيجار المنزل.


وأكملت: كان شغال سواق وبيجيب فلوس وبرضو مكانش راضي لا يدفع فلوس أكل ولا إيجار البيت اللي كانوا قاعدين فيه، وأختي طلبت منه الطلاق ومرضيش يطلقها وموّتها أبشع موته.

واختتمت مريم حديثها: الجيران طلعوا لقيوه متوتر وبيشرب سيجارة بعد ما قتل دنيا أختي ثم بعد ذلك أشعل النيران في جسدها ولاذ بالفرار، مطالبة بحق شقيقتها والقصاص من المتهم. وكالات

MENAFN06102023000072011014ID1107204270

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث