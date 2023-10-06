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الصهيونية الدينية لا تنوي التوقف

10/6/2023 2:24:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
بقلم: كارولينا ليندسمان
6/10/2023

أنا لا أعرف ما هو الشيء بالضبط الذي كسرني في ­مقال هاجر شيزاف حول الزيارة التي قام بها في يوم الاثنين الآلاف من الإسرائيليين بمبادرة من المجلس الاقليمي شومرون إلى الموقع الأثري "مذبح يهوشع فوق جبل عيبال"، وهو موقع يوجد في منطقة ب، أي تحت السيطرة الفلسطينية المدنية ("هآرتس"، 3/10).
أنا لا أعرف إذا كان هذا وصف المهرج على الأرجل الخشبية، الذي تم دعوته لتسلية المشاركين في الحدث وأولادهم إلى جانب البالونات والفوشار والموسيقى، هو الذي هزني، أو ربما وصف مشهد الطفل الذي ركض في الطريق المؤدية الى المذبح وهو يحمل قنبلة غاز، التي ربما وجدها على الارض، أو ربما الملصق الذي كان على عربة المعدات والمكتوب عليه "العدالة لبن اوليئيل".
أو ربما كلوديت وأنال، المهاجرتان من فرنسا واللتان شكلهما يشير الى أنهما علمانيتان، واللتان جاءتا الى الحدث في حافلة مع مجموعة منظمة من نتانيا، وأوضحتا لشيزاف الدافعية غير المسيحانية هي التي دفعتهما للقدوم الى هذا الحدث في المذبح الى قلب منطقة ب، الذي تم توفير حمايته من قبل جنود حرس الحدود والشرطة. "هذه نزهة. مشهد جميل. ليس كل الذين في الحافلة هم متدينون"، قالت كلوديت وأثنت على مرشدة المجموعة التي اعتبرتها "صهيونية جدا".
ميلان كوندرا قارن في كتابه "الاصوات غير المحتملة للوجود" بين الحب والامبراطورية. "في اللحظة التي تموت فيها الفكرة التي بنيا عليها فانهما يغرقان" (ترجمة روت بوندي). هذا الامر الذي يفسر وجع القلب الكبير الذي شعرت به عندما قرأت هذه الاقوال. لا توجد أي جدوى في أن نفسر لكلوديت وأنال بأن هذا ليس صهيونية. ايضا من قال بأنني مخولة اكثر من كلوديت لتحديد ما هي الصهيونية. على أي حال، العالم هو ملك الشباب. مهما كانت الصهيونية فان الصهيونية الدينية قد قتلتها وورثتها. المشروع الصهيوني مات، فليحيا المشروع الصهيوني الديني. ربما هذا فقط مزاج سيء وهو سيمر. ولكن ما صدمني بقوة هو الحاجة الى فكرة، أو اذا شئتم وهم مؤسس، من اجل الدفاع عن الامبراطورية وعن الحب من الغرق.
الانتقاد الذي يوجه للاحتجاج، والذي اخطأت ايضا احيانا في توجيهه، يتركز على كونه يقوم على نفي الاحتلال وعلى الرغبة في الحفاظ على بنية قوة معيبة في اساسها (كلمة السر: يهودية وديمقراطية، وحتى اشكنازية وديمقراطية). المحتجون يعتبرون مثل من يعيشون في وهمين. الاول بخصوص الماضي (ارض اسرائيل الجميلة والجيدة)، والثاني بخصوص المستقبل (الذي يمكن انقاذه من يد الذين يريدون الاساءة له، وأيضا بدون وقف الاحتلال). حسب هذه الروح النقدية فان الاستيقاظ من هذه الاوهام هو مرحلة حيوية في النضال على مستقبل الدولة.
لكن في هذا الاسبوع عندما ادركت أن المستوطنين لا ينوون التوقف في أي يوم، الذين بالنسبة لهم الوضع القائم بين العلمانيين والحريديين أو بين اسرائيل والفلسطينيين هو فقط خشبة القفز التي يقفزون منها الى هدف الاحتلال القادم؛ وأن ما يحدث في جبل عيبال هو فقط رصاصة البداية للمعركة على مناطق ب، بعد النجاح في المعركة على مناطق ج، واذا لم نقم بوقفهم فان المهرج مع الارجل الخشبية سيستمر من ب الى أ، أنا لم أعد على ثقة بأن الاستيقاظ بخصوص الظلم البنيوي في المشروع القديم سيخدم النضال على مستقبل الدولة. ومن الذي يضمن بأن الاستيقاظ لن يقتصر على الاعتراف بالهزيمة؟ حيث أنه في نهاية المطاف ليس في كل الحروب ينتصرون. أليس كذلك؟.
ربما أن الاوهام الاساسية للحالمين من كابلان حول من هم وما هي اسرائيل هي حيوية من اجل نجاح النضال ضد الصهيونية الدينية (الحزب والحركة) وحمارها، بنيامين نتنياهو. لأنه بدون الاوهام لا يوجد أمل. وبالتالي، يبدو أنه لا توجد أي احتمالية في أن نضالهم سيتحول الى نضال صريح من اجل انهاء الاحتلال. ومن المرجح أن لا يتنازلوا عن غباء "يهودية وديمقراطية". ولكن المعسكر الذين يحتجون ضده يسوق فكرة الضم والابرتهايد ويصرخ "دولة يهودية". يبدو لي أن قوة كابلان مستعدة للنضال ضده. فلماذا توجد حاجة أصلا لايقاظهم؟.

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