Friday, 06 October 2023 11:30 GMT

خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق

10/6/2023 2:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فوزي الزبيدي* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 21/8/2023

يشير الواقع السياسي والقانوني المتراجع في العراق، اليوم، إلى أن البلاد ما تزال تواجه مأزقًا استراتيجيًا عميقًا نتيجة الالتزامات والقيود الدولية المفروضة عليها.
* * *
بعد عقود من الغزو العراقي للكويت في العام 1990، ما يزال العراق عمليًا تحت تأثير عشرات القرارات والعقوبات الأممية نتيجة العدوان الذى شنه صدام حسين على الكويت. وعلى الرغم من إخراج العراق رسميًا من عقوبات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في حزيران (يونيو) 2013، والتزامه بدفع المستحقات النهائية التي تجاوزت 50 مليار دولار كتعويضات للكويت في شباط (فبراير) 2022، إلا أن هناك بعض القضايا التي ما تزال عالقة بين البلدين، بينما يناضل العراق للحصول على وصف "الدولة الطبيعية" والاندماج في المجتمع الدولي.
في الواقع، تتطلب عودة العراق من وصف "الدولة التي تلجأ إلى العنف" إلى وصف "الدولة الطبيعية" سياسات وإجراءات معقدة تستغرق وقتا طويلا. وعلاوة على ذلك، ترجع مشكلة تعثر العراق في الاندماج مع المجتمع الدولي إلى الأزمات الداخلية المستمرة، فمنذ العام 2003 أقحمت الحكومات المتوالية البلاد في أزمات داخلية معقدة من صراعات وإرهاب وفساد وفوضى واستقطاب سياسي. وبدلا من إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي، تحولت هذه الحكومات إلى "حكومات تصريف أعمال" كل واحدة منها تصدر الأزمات للحكومة التي تليها.
نتيجة لذلك، أصبح العراق في وضع أشبه ما يكون بالدولة الخاضعة للوصاية الدولية. وحتى اليوم، لم تعد الدولة قادرة على الوفاء بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة مع الولايات المتحدة، حليفتها الرئيسية. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أن على المسؤولين العراقيين أن يدركوا أنه لا تنمية حقيقية للعراق من دون ضمان التزامه الكامل بتبعات قرارات الفصلين السابع والسادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالكويت وقضايا أخرى.
وفيما يلي تقييم موجز للعقبات التي ما يزال العراق يواجهها والخطوات المحتملة التي يمكنه اتخاذها للحفاظ على سمعته كدولة مستقرة ومسؤولة على الصعيد الدولي.
تجنب الانتهاكات المنصوص
عليها في الفصل السابع
على الرغم من إخراج العراق رسميًا من عقوبات الفصل السابع في العام 2022، إلا أنه ما يزال يواجه خطر انتهاك العديد من قرارات الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إعادة تفعيل الفصل السابع. وعلى وجه الخصوص، يحتاج العراق إلى الانتباه للفقرة 32 من قرار الأمم المتحدة رقم 628 الذى "يطالب العراق بإبلاغ المجلس بالتزامه بأنه لن يرتكب أو يدعم أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو يسمح لأي منظمة تقوم بارتكاب مثل هذه الأعمال بالتواجد داخل أراضيه".
لطالما كان العراق مستعدًا لاستضافة عدد من الميليشيات الخطيرة المدعومة من إيران، بما في ذلك الجماعات التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب، مثل "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله". ومع وجود الإطار التنسيقي الشيعي في السلطة الآن، تصاعدت أدوار هذه المنظمات المصنفة أميركيًا على قوائم الإرهاب إلى مستويات غير مسبوقة. وفي واقع الأمر، يعد وزير التعليم العالي العراقي، نعيم العبودي، عضوًا في جماعة "عصائب أهل الحق"، كما كان رئيس المكتب الصحفي لرئيس الوزراء، ربيع نادر، مرتبطا منذ فترة طويلة بكل من جماعة "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله"، وبالتالي سيشكل ارتباط هؤلاء المسؤولين بالجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب مصدر إحراج للعراق ويعرقل عودته كدولة طبيعية.
في السياق نفسه، ينبغي على العراق أن يعمل بشكل منهجي على تفكيك الجماعات المسلحة التي تجذرت داخل حدوده، ما يضمن عدم تمكنها من تهديد الأمن القومي أو الإقليمي. وعلى المدى الطويل، سيتم تطبيق تلك المبادرة جنبا إلى جنب مع جهود العراق والتزامه بدعم الآليات الديمقراطية في العملية السياسية، وتداول السلطة سلميا من دون اللجوء إلى العنف الذي أصبح مألوفًا خلال العقود القليلة الماضية في العراق. وبالمثل، فإن من شأن نجاح العراق في السيطرة على وضع تلك الميليشيات ومكافحة تلك الجماعات المصنفة على قوائم الإرهاب أن يساعده على كسب ثقة المجتمع الدولي، وسينأى به عن الانتهاكات المحتملة للفصل السابع، وقد يفضى ذلك أيضا إلى إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وفاء العراق بالتزاماته
بموجب الفصل السادس
أما بخصوص التزام العراق بالفصل السادس، فهناك ضرورة لحل خلافات العراق مع الكويت سلميا في ثلاثة ملفات، هي ملف المفقودين الكويتيين، وملف الأرشيف الكويتي المفقود، وملف النزاعات الحدودية. وفي ما يخص ملف المفقودين، يمكن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين برعاية أممية لبحث هذا الملف وحسمه، علاوة على بذل المزيد من الجهود لتحديد مصير المفقودين الكويتيين منذ العام 1990. وبالمثل، يجب على الطرفين أيضا تنسيق الجهود لاستعادة الأرشيف الكويتي الذي كان محفوظًا في مقر المخابرات العراقية الذي تعرض للقصف والنهب في العام 2003. ويبقى الملف الشائك، وهو ملف ترسيم الحدود البحرية لما هو أبعد من النقطة الدلالية 162. وبإمكان العراق والكويت الرجوع إلى اللجنة الأممية ووثائقها التي رسمت الحدود بين العراق وإيران في العام 1993، أو اللجوء إلى لجنة دولية فنية لترسيم الحدود المائية بين الطرفين، أو قد يلجأ الطرفان إلى محكمة العدل الدولية إذا فشلت كل هذه المساعي.
تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي
يمكن للعراق أيضا كسب المزيد من المصداقية الدولية من خلال التزامه باتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يضمن بقاء العراق حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة في أي صراع إقليمي. وعلاوة على ذلك، سيسهم إصلاح جهاز الأمن الوطني العراقي واستقراره بما يتماشى مع أهداف اتفاقية الإطار الاستراتيجي، في تطوير البنية التحتية للبلاد بالتعاون والتنسيق مع الوكالات الأميركية والمنظمات الدولية. وعلى وجه الخصوص، هناك ضرورة لإعادة هيكلة منظومة الأمن القومي العراقي لتحرير العراق من القيود الدولية ذات الطابع الدفاعي والأمني، خاصة في ما يتعلق بأربعة ملفات أساسية هي: التعاون الدفاعي والاستخباراتي الإقليمي والدولي؛ ومكافحة الإرهاب والفساد؛ وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق من خلال الالتزام بدعم العملية السياسية الديمقراطية؛ ودمج الكيانات المسلحة بوزارات سيادية. وهناك أيضا ضرورة لتنشيط مجلس الأمن القومي للإشراف على كل هذه الملفات ودعم الشفافية والثقة في القطاع المصرفي والمالي، وهي نقطة شائكة في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة. وإضافة إلى ذلك، من شأن تجنب السوداني التعامل مع الصين أو دول أخرى، وبالشكل الذي يخل بالتزامات العراق ببنود هذه الاتفاقية، أن يسهم في بناء الثقة بين السوداني والولايات المتحدة.
داخليًا، يجب على حكومة السوداني أيضا العمل على استعادة ثقة الناخبين في العملية السياسة من خلال منع استخدام الإكراه والقوة في العملية الانتخابية. كما يعد إشراك المجتمع الدولي للإشراف على نزاهة الانتخابات وسيلة جيدة لبناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وكسب الاعتراف والثقة الدوليين. وأخيراً، سيسهم التعامل مع القضايا الداخلية المرتبطة بالنازحين وحقوق الأقليات والنساء بشكل كبير في بناء سمعة العراق كدولة موثوقة ومستقرة.
تمثل هذه الخطوات خريطة طريق لعودة العراق إلى المجتمع الدولي كدولة طبيعية. فإذا نجح السيد "السوداني" في تنفيذها من خلال التعامل معها كحزمة واحدة من الإجراءات والسياسات "غير القابلة للتجزئة"، فإنها ستنقل العراق نقلة نوعية في تاريخه المعاصر، وستسرّع برنامج إعادة الإعمار. لكن إخفاق العراق في تنفيذ هذه الالتزامات والخطوات، سيفتح الباب أمام الفوضى والصراعات والانقسام.

*فوزي الزبيدي: هو خبير في شؤون الشرق الأوسط والأمن القومي.

MENAFN06102023000072011014ID1107204267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث