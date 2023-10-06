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بائعة سعودية تكشف عصابة

10/6/2023 2:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ساعدت فتاة سعودية تعمل في محل لبيع الفساتين، الجهات الرقابية على لفت النظر إلى وجود عصابة يترأسها أحد الوافدين من جنسية عربية، وتسيطر على سوق للفساتين وتدر الكثير من الأموال.

روت بائعة سعودية تفاصيل عملها لدى وافد عربي علما أنها لم تره طوال فترة عملها على مدار عامين، ونقل تقرير قناة "الإخبارية" السعودية عن الفتاة البائعة عندما تحدثت عن الشخص الذي تعمل عنده وقالت: "لم أره نهائيا ولا أعرف عنه أي شي.. وأنا أتواصل مع مشرف المحل وهو من جنسية عربية".

وقال مراسل "الإخبارية" في التقرير المصور: "عامان وهي تعمل موظفة لدى وافد من جنسية عربية بلا تأمينات طبية ولم تتعامل في عملها مع أي مواطن سعودي وفي نهاية كل يوم يأتي الوافد لجمع الغلال والأموال وفي نهاية الشهر يقدم لها راتبا زهيدا".

وأضاف: "أما الأرباح فيستحوذ عليها هذا الوافد وما تبقى من فتات يُسكت بها المتستر السعودي الذي لا يظهر في الصورة".

وأكدت القناة أن سوق الفساتين يدر الكثير من الأموال إلا أنها تحت سيطرة فئة من العمالة الوافدة. وتقع تلك السوق في العاصمة الرياض. العربية


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