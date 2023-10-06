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مفاجأة.. أغلى قهوة في العالم مستخرجة من فضلات هذا الطائر

10/6/2023 2:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنتج البرازيل أحد أنواع القهوة الأغلى في العالم من حبوب مُستخرجة من روث الجاكو، وهو نوع من طيور الدراج يعيش في الغابات الاستوائية.

ويقول أنييل كوستا (23 عاماً) وهو يجمع الفضلات الثمينة بين جذعي إحدى الأشجار إنّ طائر جاكو الذي يعشق حبوب البنّ "يختار منها أفضل البذور وأكثرها نضجاً".

وفي مزرعة كاموسيم الواقعة في منطقة جبلية ريفية في دومينغوس مارتينز في ولاية إسبيريتو سانتو (جنوب شرق)، ينمو نبات البنّ في غابة كثيفة بالأشجار.
ويقول صاحب المزرعة إنريكه سلوبر، وهو من محبي الزراعة الحيوية "من دون هذا النموذج من الزراعة الحرجية المستدامة، سيكون من المستحيل إنتاج قهوة جاكو".
ويُباع الكيلوغرام الواحد من هذا المنتج في البرازيل لقاء 1118 ريالاً (نحو 229 دولاراً)، وبسعر أعلى عندما يُصدَّر إلى الخارج، إذ يُوَزَّع في متاجر كثير في مختلف أنحاء العالم بينها "هارودز" البريطانية.

لكنّ جاكو، وهو طائر بري ذو ريش أسود وحلق قرمزي، لم يكن في السابق مرغوباً فيه في مزرعة كاموسيم لأنّه كان يُعتبر آفة تهدد المحاصيل.

وقرر انريكه الاستفادة من هذا الطائر والكف عن اعتباره عدواً لمزرعته، عندما اكتشف قهوة "كوبي لواك" التي تُصنّع في إندونيسيا من فضلات الزباد، وهو حيوان صغير من الثدييات يبدو وكأنه مزيج بين ابن عرس والقط البري.

وبينما يحظى إنتاج قهوة "كوبي لواك" التي تباع أيضاً بسعر مرتفع، بتنديد واسع لارتباطه بسوء معاملة حيوانات الزباد التي تعيش في الأسر، فإنّ طائر جاكو البرازيلي يتمتع بحريته في البرية. وكالات

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