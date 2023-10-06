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ماذا وراء سعي موسكو لإلغاء التصديق على معاهدة الحظر النووي؟

10/6/2023 2:24:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - يبدو أن مبررات السعي الروسي لإلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تكمن فيما أكده الرئيس فلاديمير بوتين، في أن العقيدة العسكرية الروسية قائمة على سببين رئيسيين لاحتمال استخدام الأسلحة النووية؛ أولهما الهجوم على روسيا، فيما الثاني التهديد الوجودي لها.
وفي السياق، يبحث مجلس الدوما الروسي مسألة إلغاء التصديق على المعاهدة، فقد أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين، أمس، أن المجلس سيناقش في الاجتماع المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مضيفا أن هذا يتوافق مع المصالح الوطنية للبلاد.
تعليق بوتين جاء، أول من أمس، ضمن كلمته أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية؛ حيث قال "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في العقيدة العسكرية الروسية، هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية. الأول هو استخدامها ضدنا، أي ردا على ذلك، فيما يسمى بالضربة المضادة".
وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، أضاف بوتين "أن السبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية، حتى لو تم استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا، ولكن وجود روسيا كدولة معرض للخطر".
وشدد الرئيس الروسي على أنه لا يرى ضرورة لخفض العتبة النووية في العقيدة الروسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد اليوم مثل هذا الوضع الذي يهدد وجود الدولة الروسية. وتابع: "لا أعتقد أن أي شخص بكامل قواه العقلية وذاكرته السليمة يخطر على باله استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا".
فولودين أكد عبر قناته على "تليغرام"، "أن إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يتوافق مع المصالح الوطنية لدولتنا، وسيكون بمثابة رد بالمثل على الولايات المتحدة التي لم تصادق بعد على المعاهدة".
وعصر أمس، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن احتمال سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني أن روسيا تعتزم إجراء تجارب نووية.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على تصريحات فولودين، إن المجلس يعتزم مناقشة مسألة إلغاء التصديق على المعاهدة خلال الاجتماع المقبل "هذا لا يعني الإعلان عن نوايا لإجراء تجارب نووية".
وأوضح بيسكوف "أن الرئيس يعني في المقام الأول الحاجة إلى التوصل إلى قاسم مشترك، "لأننا وقعنا وصدقنا على المعاهدة منذ زمن طويل، لكن الأميركيين لم يصدقوا عليها"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء.
وأضاف "للتوصل إلى قاسم مشترك، أشار الرئيس إلى إمكانية إلغاء هذا التصديق، وأعلن فولودين استعداده للقيام بذلك".
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 24 أيلول (سبتمبر) 1996.
وتحظر المعاهدة إجراء التفجيرات التجريبية للذخيرة النووية، وكذلك التفجيرات النووية للأغراض السلمية، يشمل الحظر جميع المجالات (الغلاف الجوي، الفضاء، تحت الماء وتحت الأرض) وتحمل طابعاً شاملاً. ولم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ لأن الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وإيران والصين لم تقم بتصديقها، ولم توقع عليها الهند وكوريا الشمالية وباكستان.
وكان مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، صرح بأن الدرع الصاروخي النووي الوطني، يجعل اليوم أحلام عدد من الساسة الغربيين في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، غير واقعية.
ومنذ حربها على أوكرانيا، تعلن موسكو عن صواريخ وأسلحة جديدة لديها القدرة لعبور القارات محملة برؤوس نووية ولديها قدرات تدميرية عالية.-(وكالات)

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