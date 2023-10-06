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مع اقتراب الانتخابات.. بايدن يبدأ بطرد المهاجرين غير النظاميين

10/6/2023 2:24:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الولايات المتحدة - مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وضمن خطوة يستهدف فيها الرئيس الأميركي جو بايدن نفي تهمة الضعف حيال التعاطي مع ملف المهاجرين غير النظاميين التي لطالما كالها له اليمين ممثلا بالحزب الجمهوري، استأنفت الحكومة الأميركية عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير النظاميين إلى فنزويلا، والمباشرة باستكمال جدار حدودي يهدف لعرقلة التدفقات القياسية للمهاجرين من المكسيك.
وقد وافقت الحكومة الفنزويلية على استقبال رعاياها الذين ستتم إعادتهم، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية، وأكدت في بيان أن البلدين توصلا إلى اتفاق يسمح بإعادة منظمة وآمنة وقانونية للمواطنين الفنزويليين من الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت، منذ سنوات، الرحلات الجوية المباشرة المخصصة لطرد المهاجرين نحو فنزويلا التي تعاني أزمة سياسية وأمنية واقتصادية خطرة.
وقال مسؤول أميركي -لم يشأ التعريف عنه- "لقد حددنا بالفعل أفرادا نحتجزهم وسيتم ترحيلهم سريعا في الأيام المقبلة لعدم استيفائهم شروط الإقامة القانونية في الولايات المتحدة، وهذا القرار يظهر أننا مصممون على أن يتحمل الأشخاص الذين يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني العواقب". ولم يحدد المسؤول التاريخ الذي ستغادر فيه أول طائرة ولم يذكر عدد الأشخاص المعنيين.
ويستهدف قرار استئناف عمليات الطرد المباشرة فنزويليين دخلوا الأراضي الأميركية بعد 31 تموز (يوليو)، وبالنسبة لأولئك الذين كانوا على الأراضي الأميركية قبل هذا التاريخ، كانت واشنطن قد أعلنت مؤخرا منح 500 ألف تصريح إقامة موقتة. ووفقا للأمم المتحدة، فر أكثر من 7 ملايين شخص من فنزويلا منذ انهيار اقتصادها.
وقد استهدف نظام الرئيس نيكولاس مادورو بعقوبات فرضتها واشنطن التي لم تعترف بإعادة انتخابه العام 2018.
وصرح مسؤول كبير آخر "قلنا منذ فترة طويلة إننا مستعدون لمراجعة العقوبات على أساس إحراز تقدم ملموس نحو حل ديمقراطي في فنزويلا، هذه الخطوات لم تتم بعد ونواصل تنفيذ عقوباتنا".
ومن جهتها، تعتبر كراكاس أن الهجرة الجماعية التي شهدتها السنوات الأخيرة كانت نتيجة مباشرة لتطبيق أساليب قسرية أحادية ومحاصرة اقتصادها، وكلها إجراءات "غير قانونية وغير شرعية" بحسب الحكومة الفنزويلية.
وتزامنا مع قرار طرد المهاجرين، قالت إدارة الرئيس الأميركي، أول من أمس، إنها ستضيف قطاعات إلى جدار حدودي يهدف لعرقلة التدفقات القياسية للمهاجرين من المكسيك، في استمرار لسياسة تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وترامب هو الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي بايدن في السباق الرئاسي للعام 2024، وقد جعل من بناء الحواجز الحدودية ركيزة أساسية في حملته الانتخابية الأولى للرئاسة.
وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها بايدن بعد توليه منصبه في كانون الثاني (يناير) 2021، إصدار إعلان تعهد فيه بعدم تحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب الأميركيين لبناء جدار حدودي، فضلا عن مراجعة جميع الموارد التي تم تخصيصها لهذا الغرض.
وذكرت الإدارة أن الإجراء الذي اتخذته، أول من أمس، لا يتعارض مع إعلان بايدن، لأن الأموال التي تم تخصيصها خلال ولاية ترامب في العام 2019 يتعين إنفاقها الآن.
وقال وزير الأمن الداخلي أليهاندرو مايوركاس، في بيان "لا يوجد جديد في سياسة الإدارة فيما يتعلق بالجدران الحدودية، ومنذ اليوم الأول، أوضحت هذه الإدارة أن الجدار الحدودي ليس هو الحل".
وتابع مايوركاس أنه تم تخصيص أموال لمشروع البناء خلال تولي الإدارة السابقة المسؤولية، وأن القانون يلزم الحكومة باستخدام الأموال. وقال "لقد طلبنا من الكونغرس مرارا إلغاء تخصيص هذه الأموال لكنه لم يفعل، ونحن مضطرون إلى اتباع القانون".
وسارع ترامب لإعلان النصر وطالب باعتذار، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "هل سيعتذر جو بايدن لي ولأميركا عن استغراق كل هذا الوقت للتحرك؟".-(وكالات)

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