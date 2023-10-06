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الصيانة تحرم مناطق في إربد من الكهرباء 9 ساعات

10/6/2023 2:22:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شركة كهرباء إربد، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمدينة إربد غدا السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الفصل المبرمج الذي يتوقع أن تكون مدته من الساعة 4 صباحا ولغاية الواحدة ظهرا، سيشمل مناطق شوارع فوعرا والقدس وعطية بني هاني والمجاورين لمسجد معاذ بن جبل والمجاورين لديوان آل الشوابكة .

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