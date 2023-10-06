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الرد المفحم وجه المرأة بين أوهام المتشددين وتعطيل العطاء - جريدة الوطن السعودية

10/6/2023 2:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) (لما اعتمرتُ أنا وزوجتي أم الفضل سنة (1410هـ)؛ كنا نرى كثيرًا من المعتمرات يسعين منتقبات، فكنت أنصح الرجال، وهي تنصح النساء؛ بأن هذا لا يجوز، فإن كان ولا بد؛ فعليكن بالسدل، ونذكر الحديث الوارد في ذلك، فلا نجد منهم تجاوبًا، وكنت أشعر بأن ذلك أثر من تشديد بعض المشايخ في مسألة الوجه! وكان عليهم ـ إذ أبوا إلا التشديد ـ أن يضيفوا إلى ذلك تحذير المحرمات من الانتقاب؛ فإنه فاش جدًا فيهن؛ كما شاهدت ذلك في كل حجاتي وعمري، ورأيت في المسعى شابًا يسعى وبجانبه امرأة متنقبة، فاقتربت منه وسألته: هذه محرمة؟ قال: نعم. فقلت: يا أخي! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنتقبُ المرأة المحرمة ولا...)). فلم يدعني أكمل الحديث، وبادر بقوله: هذه مسألة خلافية! قلت: ليس بحثي في وجه المرأة، وإنما في انتقاب المحرمة. فلم يعبأ بي، وانطلق معها يسعى!).
زوجته كانت سافرة
هكذا يلخص العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، الإشكالية المكرورة التي تمثل معضلة ومأزقا لعديد المجتمعات (الإسلامية) حول (وجه المرأة).. تلك الإشكالية التي كلما ظن مراقبون أن المجتمعات والعصر تجاوزها، كلما أطلت برأسها من جديد محدثة ضجيجا، يراه المراقبون جدلا فارغا لا طائل منه، إن لم يكن معطلا لما هو أهم. الألباني أورد ما حدث له في كتابه الإشكالي (الرد المفحم- على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحب ) ) منتقدا الآراء التي تقول إن (وجه المرأة عورة)، مفندا بالأدلة والبراهين من الكتاب والسنة المسألة، ورادا على من يدعي الإجماع على أن وجه المرأة عورة! مثبتا (أن أكثر العلماء على خلاف ذلك) لافتا إلى أن من يقول بذلك ينحو منحى التشدد، ويعرض أمثلة لهذا التشدد منها قوله: (حدثني صهر لي أنه قصد زيارة شيخ فاضل من أولئك المتشددين، فلم يحفل به ولا استقبله؛ لأن زوجته كانت سافرة عن وجهها؛ مع أن حجابها شرعي من كل النواحي! هذا؛ والشيخ معروف بتواضعه ودماثة خلقه! فأين هذا من قول الإمام أحمد: ((لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه)) ؟!).
النسوة والخوف
ويمضي الشيخ الألباني في سرد مواقف دالة على التشدد فيقول ((.. وبعد العمرة ـ قيض لي أن أزور المنطقة الشرقية من السعودية، وألقيت فيها بعض المحاضرات، وأجبت عن أسئلة السائلين والسائلات أيضًا كتابة وهاتفيًا، فبلغني عن بعض الملتزمات منهن لما بلغهن حديث: ((لا تنتقب المرأة المحرمة...))؛ قلن: نتنقب ولا نكشف عن وجوهنا؛ ونفدي! فقلت: سبحان الله! ما يفعل الجهل بأهله! فقد جعل الله لهن مخرجًا: أن يسترن وجوههن بالسدل، ولكن ذلك من آثار تشديد بعض المشايخ في تلك البلاد؛ مع إهمال التنبيه على الجوانب الأخرى المتعلقة بالمسألة والتيسير فيها)).
ويضيف الألباني: (إني لأعتقد أن مثل هذا التشديد على المرأة لا يمكن أن يُخرج لنا جيلًا من النساء يستطعن أن يقمن بالواجبات الملقاة على عاتقهن في كل البلاد والأحوال مع أزواجهن وغيرهم؛ ممن تحوجهم الظروف أن يتعاملن معهم؛ كما كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ كالقيام على خدمة الضيوف، وإطعامهم، والخروج في الغزو؛ يسقين العطشى، ويداوين الجرحى، وينقلن القتلى، وربما باشرن القتال بأنفسهن عند الضرورة، فهل يمكن للنسوة اللاتي ربِّين على الخوف من الوقوع في المعصية ـ إذا صلت أو حجت مكشوفة الوجه والكفين - أن يباشرن مثل هذه الأعمال وهن متنقبات ومتقفزات؟ لا وربي؛ فإن ذلك مما لا يمكن إلا بالكشف عن وجوههن وأكفهن، وقد ينكشف منهُنَّ ما لا يجوز عادة؛ كما قال تعالى: إلا ما ظهر منها).
الشدة شر
كتاب الألباني - بحسب الناشر - من الكتب القيمة الكثيرة التي تركها - رحمه الله - مخطوطة ولم يقدر لها أن ترى النور في حياته ـ وهو كتاب عزيز عليه، نفيس، كان حريصًا على نشره، وينتظر فرصة للتفرغ للعناية به وإعداده للطباعة. وجاء نشره تغذية لمشروعه الكبير ((تقريب السنة بين يدي الأمة)).
وفي تصدّى الشيخ للردّ على كل من تعقب كتابه ((جلباب المرأة المسلمة))؛ من أولئك الذين شنوا عليه حربًا ضرُوسًا دونما هوادة؛ لرأي ارتأه متبعًا فيه الكتاب، والسنة الصحيحة، وأقوال السلف من صحابة وتابعين وعلماء مذاهب وغيرهم. وقد جمع فيه تلك البحوث المتخصصة النادرة التي تناولها بالبحث والتحقيق، وضمت فوائد مهمة في جوانب عديدة، فبدأ باستعراض أدلة المخالفين وردودهم، وتتبع أقوالهم وشبهاتهم ـ التي يُوجبون بها على المرأة أن تستر وجهها وكفيها دون دليل صحيح صريح - واحدةً بعد الأخرى، ثم جعل في آخر الكتاب خلاصة لتلك البحوث؛ تضمنت جملة من الحقائق، والأوهام التي وقع المخالفون المتشددون فيها، وجعل خاتمة للكتاب ذكر فيها أن الشدة شر لا تأتي إلا بالشر، وحذر من الغلو في الدين؛ فإن الدين يسر، وأنه يجب على المشايخ والدعاة أن يقوموا بتربية الناس - رجالًا ونساء ـ على المنهج النبوي الكريم، ولن يستطيعوا ذلك إلا إذا تعرفوا على السنة والسيرة النبوية الصحيحة وما كان عليه سلفنا الصالح مما صح عنهم؛ مستعينين على ذلك بأقوال الأئمة المجتهدين والعلماء المحققين؛ وإلا حاد عن الحق وسبيل المؤمنين؛ فإن فقه العالم لا يستقيم إلا بهذا كله.
الاندفاعات الشخصية
يقول الألباني في توصيفه لمعارضيه: (رأيت ـ والله ـ العجب العجاب؛ من اجتماعهم على القول بالوجوب، وتقليد بعضهم لبعض في ذلك، وفي طريقة الاستدلال بما لا يصح من الأدلة رواية أو دراية، وتأويلهم للنصوص المخالفة لهم من الآثار السلفية، والأقوال المشهورة لبعض الأئمة المتبوعين، وتجاهلهم لها، كأنها لم تكن شيئًا مذكورًا! الأمر الذي جعلني أشعر أنهم جميعًا ـ مع الأسف ـ قد كتبوا ما كتبوا مستسلمين للعواطف البشرية، والاندفاعات الشخصية، والتقاليد البلدية، وليس استسلامًا للأدلة الشرعية؛ لأن ما ذكروه من الأدلة على مذهبهم - هم يعلمون جيدًا أنها لم تكن خافية علي؛ لأنهم رأوها في كتابي مع الجواب عنها، والاستدلال بما يعارضها، وهو أصح عندنا من استدلالاتهم التي تشبثوا بها، كما أنهم يعلمون أنني لا أنكر مشروعيَّتَهُ.
ليس من ذكر للوجه البتة
يفند الألباني أقوال مخالفيه ومعارضيه فيما يتعلق بوجه المرأة عبر عدة مباحث علمية ويؤكد بقوله ((يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: ((فاسألوهن من وراء حجاب))، وهذا خلط عجيب؛ حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة؛ بخلاف الأخرى؛ فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل؛ خلافًا لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في ((الفتاوى)) (448/15):
((فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن.
قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين. أما الأولى؛ فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها وليس على وجهها - كما هو مذكور فيما يأتي من الكتاب، وعلى هذا كتب اللغة قاطبة؛ ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة. وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به))، وما خالفه إما شاذ أو ضعيف)).
من هو الألباني ؟
* الإمام والمحدث أبو عبدالرحمن محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني الأرنؤوطيّ المعروف باسم محمد ناصر الدين الألباني
*(1914 - 1999)
*ولد في أشقودرة العاصمة القديمة لألبانيا
* درس والده الشريعة في إسطنبول وعاد إلى بلده وأصبح أحد كبار علماء المذهب الحنفي هناك، لكنه اختلف مع توجهات الملك أحمد زوغو الغربية بعد منعه النساء من ارتداء النقاب، فهاجر هو وأسرته إلى دمشق ومعه ابنه محمد.
* نشأ وتعلم في دمشق
*هيأت له هجرته للشام معرفة باللغة العربية والاطلاع على العلوم الشرعية من مصادرها الأصلية.
*عالم في شؤون الحديث
*يعد من علماء الحديث ذوي الشهرة في العصر الحديث
*له أكثر من 300 مؤلف بين تأليف وتخريج وتحقيق وتعليق.
*منح جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية 1999
*مصنفاته في علم الحديث:
سلسلة الأحاديث الصحيحة
سلسلة الأحاديث الضعيفة
صحيح الجامع الصغير وزيادته
ضعيف الجامع الصغير وزيادته
وصفة صلاة النبي

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