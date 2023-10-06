شركة Milliken & Company تقدم ملف المواد المضافة إلى البلاستيك في معرض Arabplast لعام 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستعرض شركة Milliken & Company، الشركة الصناعية العالمية المتخصصة في مجالات متنوعة والتي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المواد الكيميائية المتخصصة، مجموعة من الحلول التحويلية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الدائري للبلاستيك في معرض ArabPlast لعام 2023. وسيقدم فريق الشركة المواد المضافة الرائدة التي من شأنها إرساء الأساس لعهد جديد في مجال إنتاج البلاستيك إلى جانب فوائد شاملة عبر سلسلة القيمة بأكملها، وذلك في الفترة من 13 إلى 15 من ديسمبر في الجناح رقم 3B154.

يمكن للمواد البلاستيكية، المعززة والمدعمة بالمواد المضافة المبتكرة من Milliken، أن تتمتع بخصائص عالية على مستوى الأداء، مثل زيادة درجة النقاء والقوة وزيادة إمكانية إعادة التدوير وتقليل الانبعاثات، مع دعم فرص الاستبدال بين المواد وتمكين استخدام المحتوى المعاد تدويره في أثناء الإنتاج. إضافةً إلى ذلك، يمكن للعلامات التجارية والشركات المصنعة الاستفادة من مكاسب ملموسة من استخدام مجموعة المواد المضافة التي تقدمها Milliken والتي تساعد في دعم أهداف ومقاييس الاستدامة التي تنشدها. هذا، وتتوافق هذه الفوائد مع أهداف الاستدامة على مستوى مؤسسة Milliken ، بما في ذلك المساهمة في حلول تدوير المواد البلاستيكية الهالكة وتعزيز مسار الشركة بغية تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية القريبة والطويلة الأجل باعتماد SBTi .

شارك Wim Van de Velde، نائب الرئيس العالمي لقسم المواد المضافة إلى البلاستيك في شركة Milliken، رؤيته، قائلاً: "نحن خبراء في مجال تقنيات المواد المضافة والملونة، كما تتمتع شركة Milliken بمكانة بارزة في المجال تؤهلها للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية عن طريق مجموعة من الحلول التي تعزز إستراتيجيات التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاستبدال، وهذه الحلول متوافقة تمامًا مع التزام الشركة الشامل بتحقيق الاستدامة".

يمكن للسادة الحاضرين في معرض ArabPlast استكشاف منتجات Milliken في مجال التنقية والتعديل والإضافة، ومنها:



Millad® NX® 8000 ECO ، عامل تنقية للبولي بروبيلين يعزز مستوى النقاء ويتيح معدلات إنتاج أسرع ويقلل من استخدام الطاقة. هذا المنتج معتمد من Underwriters Laboratories، إذ يوفر متوسط توفير طاقة بنسبة 10% لإنتاج أجزاء بولي بروبيلين مصقولة بالحقن.

Hyperform® HPN®‎ ، مواد مضافة لتحسين أداء مادة البولي بروبيلين، والتي تعمل على تحسين مستوى التوازن في الصلابة وخصائص مقاومة الصدمات مع تقليل استخدام الطاقة. منتج Hyperform معتمد من Underwriters Laboratories، إذ إنه يوفر الطاقة بنسبة 5% إلى 8% عند استخدامه كنواة عند إنتاج أغطية حاويات بولي بروبيلين مصقولة بالحقن ذات جدران رقيقة وفي استخدامات مادة البولي بروبيلين الأخرى.

DeltaMax® ‎، مواد معدلة للأداء لمادة البولي بروبيلين الخام والمعاد تدويرها، وهي مواد فريدة من نوعها في قدرتها على تحقيق التوازن بين تدفق الذوبان وقوة التأثير والصلابة لتحسين الأداء العام. كما تساعد DeltaMax المحولات في تقليل الطاقة عن طريق تشغيل الآلات على فترات دورات أسرع أو درجات حرارة منخفضة.

DeltaFlowTM‎ ، معدلات لزوجة في صورة مركزات صلبة مصممة خصوصًا لمساعدة القائمين على إعادة تدوير مادة البولي بروبيلين عن طريق زيادة معدل تدفق الذوبان لمادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها في عمليات التشكيل بالقذف والحقن. UltraGuardTM Solutions عبارة عن مركزات تعمل على تحسين الخصائص الحاجزة في مادة البولي إيثيلين لتقليل درجة الثخانة ومن ثم تقليل استخدام المواد ووزن الأجزاء، مما يتيح للمصممين إنشاء المزيد من المنتجات الأحادية المادة لتحسين إمكانية إعادة التدوير في المرحلة النهائية.

وأضاف Van de Velde، قائلاً: "نحن شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المهتمة بالنظام البيئي للمواد البلاستيكية". "لكننا ندرك أهمية مد جسور التعاون لتحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الاستدامة، ولهذا السبب نبذل قصارى جهدنا في المجال لوضع تصور بنّاء لمستقبل المواد البلاستيكية الدائرية."

ستنظر أيضًا Milliken في أمر الشراكات البناءة التي من شأنها تسريع تفعيل إدارة دائرية للمواد البلاستيكية. هذا، وبدءًا من العلاقات التعاونية على صعيد العملاء الهادفة إلى استكشاف حلول تقليل انبعاثات الكربون أو حلول الاستبدال بين المواد ووصولاً إلى الشراكات الصناعية الكبيرة، مثل PureCycle وHoly Grail 2.0 ، تساهم الشركة في مشروعات هادفة ومؤثرة في الصناعة، إضافةً إلى ذلك، يوضح تركيزها المزدوج على الابتكار التقني وعقد علاقات تعاونية بناءة القيمة، والتي تضيفها الشركة إلى النظام البيئي للمواد البلاستيكية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة Milliken في الجناح رقم 3B154 في معرض ArabPlast 2023 أو تفضل بزيارة milliken .

عن Milliken

تعد Milliken & Company إحدى الشركات الصناعية الرائدة عالميًا والتي ينصب تركيزها على مجال علوم المواد فتمكننا من رؤية إنجازات الغد شاخصة أمامنا اليوم، إذ تقوم الشركة على ابتكار منتجات تحسن حياة الناس وتوفر حلولاً لعملائها ومجتمعاتها، وذلك من الجزيئات الرائدة في الصناعة إلى الابتكارات المستدامة. واعتمادًا على الآلاف من براءات الاختراع ومجموعة المنتجات في مجالات المنسوجات والمواد الكيميائية المتخصصة والأرضيات والرعاية الصحية، تؤكد الشركة على التزامها بعاملي النزاهة والتميز، مرسلة بذلك رسالة إيجابية من شأنها التأثير على العالم لأجيال. تعرف على المزيد عن فريق Milliken المميز والحلول الملهمة على milliken وFacebook وInstagram وLinkedIn .

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