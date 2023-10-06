شركة Milliken & Company تقدم ملف المواد المضافة إلى البلاستيك في معرض Arabplast لعام 2023

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستعرض شركة Milliken & Company، الشركة الصناعية العالمية المتخصصة في مجالات متنوعة والتي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المواد الكيميائية المتخصصة، مجموعة من الحلول التحويلية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الدائري للبلاستيك في معرض ArabPlast لعام 2023. وسيقدم فريق الشركة المواد المضافة الرائدة التي من شأنها إرساء الأساس لعهد جديد في مجال إنتاج البلاستيك إلى جانب فوائد شاملة عبر سلسلة القيمة بأكملها، وذلك في الفترة من 13 إلى 15 من ديسمبر في الجناح رقم 3B154.
يمكن للمواد البلاستيكية، المعززة والمدعمة بالمواد المضافة المبتكرة من Milliken، أن تتمتع بخصائص عالية على مستوى الأداء، مثل زيادة درجة النقاء والقوة وزيادة إمكانية إعادة التدوير وتقليل الانبعاثات، مع دعم فرص الاستبدال بين المواد وتمكين استخدام المحتوى المعاد تدويره في أثناء الإنتاج. إضافةً إلى ذلك، يمكن للعلامات التجارية والشركات المصنعة الاستفادة من مكاسب ملموسة من استخدام مجموعة المواد المضافة التي تقدمها Milliken والتي تساعد في دعم أهداف ومقاييس الاستدامة التي تنشدها. هذا، وتتوافق هذه الفوائد مع أهداف الاستدامة على مستوى مؤسسة Milliken ، بما في ذلك المساهمة في حلول تدوير المواد البلاستيكية الهالكة وتعزيز مسار الشركة بغية تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية القريبة والطويلة الأجل باعتماد SBTi .
شارك Wim Van de Velde، نائب الرئيس العالمي لقسم المواد المضافة إلى البلاستيك في شركة Milliken، رؤيته، قائلاً: "نحن خبراء في مجال تقنيات المواد المضافة والملونة، كما تتمتع شركة Milliken بمكانة بارزة في المجال تؤهلها للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية عن طريق مجموعة من الحلول التي تعزز إستراتيجيات التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاستبدال، وهذه الحلول متوافقة تمامًا مع التزام الشركة الشامل بتحقيق الاستدامة".
يمكن للسادة الحاضرين في معرض ArabPlast استكشاف منتجات Milliken في مجال التنقية والتعديل والإضافة، ومنها:
Millad® NX® 8000 ECO ، عامل تنقية للبولي بروبيلين يعزز مستوى النقاء ويتيح معدلات إنتاج أسرع ويقلل من استخدام الطاقة. هذا المنتج معتمد من Underwriters Laboratories، إذ يوفر متوسط توفير طاقة بنسبة 10% لإنتاج أجزاء بولي بروبيلين مصقولة بالحقن.
Hyperform® HPN® ، مواد مضافة لتحسين أداء مادة البولي بروبيلين، والتي تعمل على تحسين مستوى التوازن في الصلابة وخصائص مقاومة الصدمات مع تقليل استخدام الطاقة. منتج Hyperform معتمد من Underwriters Laboratories، إذ إنه يوفر الطاقة بنسبة 5% إلى 8% عند استخدامه كنواة عند إنتاج أغطية حاويات بولي بروبيلين مصقولة بالحقن ذات جدران رقيقة وفي استخدامات مادة البولي بروبيلين الأخرى.
DeltaMax® ، مواد معدلة للأداء لمادة البولي بروبيلين الخام والمعاد تدويرها، وهي مواد فريدة من نوعها في قدرتها على تحقيق التوازن بين تدفق الذوبان وقوة التأثير والصلابة لتحسين الأداء العام. كما تساعد DeltaMax المحولات في تقليل الطاقة عن طريق تشغيل الآلات على فترات دورات أسرع أو درجات حرارة منخفضة.
DeltaFlowTM ، معدلات لزوجة في صورة مركزات صلبة مصممة خصوصًا لمساعدة القائمين على إعادة تدوير مادة البولي بروبيلين عن طريق زيادة معدل تدفق الذوبان لمادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها في عمليات التشكيل بالقذف والحقن.
UltraGuardTM Solutions عبارة عن مركزات تعمل على تحسين الخصائص الحاجزة في مادة البولي إيثيلين لتقليل درجة الثخانة ومن ثم تقليل استخدام المواد ووزن الأجزاء، مما يتيح للمصممين إنشاء المزيد من المنتجات الأحادية المادة لتحسين إمكانية إعادة التدوير في المرحلة النهائية.
وأضاف Van de Velde، قائلاً: "نحن شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المهتمة بالنظام البيئي للمواد البلاستيكية". "لكننا ندرك أهمية مد جسور التعاون لتحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الاستدامة، ولهذا السبب نبذل قصارى جهدنا في المجال لوضع تصور بنّاء لمستقبل المواد البلاستيكية الدائرية."
ستنظر أيضًا Milliken في أمر الشراكات البناءة التي من شأنها تسريع تفعيل إدارة دائرية للمواد البلاستيكية. هذا، وبدءًا من العلاقات التعاونية على صعيد العملاء الهادفة إلى استكشاف حلول تقليل انبعاثات الكربون أو حلول الاستبدال بين المواد ووصولاً إلى الشراكات الصناعية الكبيرة، مثل PureCycle وHoly Grail 2.0 ، تساهم الشركة في مشروعات هادفة ومؤثرة في الصناعة، إضافةً إلى ذلك، يوضح تركيزها المزدوج على الابتكار التقني وعقد علاقات تعاونية بناءة القيمة، والتي تضيفها الشركة إلى النظام البيئي للمواد البلاستيكية.
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة Milliken في الجناح رقم 3B154 في معرض ArabPlast 2023 أو تفضل بزيارة milliken .
عن Milliken
تعد Milliken & Company إحدى الشركات الصناعية الرائدة عالميًا والتي ينصب تركيزها على مجال علوم المواد فتمكننا من رؤية إنجازات الغد شاخصة أمامنا اليوم، إذ تقوم الشركة على ابتكار منتجات تحسن حياة الناس وتوفر حلولاً لعملائها ومجتمعاتها، وذلك من الجزيئات الرائدة في الصناعة إلى الابتكارات المستدامة. واعتمادًا على الآلاف من براءات الاختراع ومجموعة المنتجات في مجالات المنسوجات والمواد الكيميائية المتخصصة والأرضيات والرعاية الصحية، تؤكد الشركة على التزامها بعاملي النزاهة والتميز، مرسلة بذلك رسالة إيجابية من شأنها التأثير على العالم لأجيال. تعرف على المزيد عن فريق Milliken المميز والحلول الملهمة على milliken وFacebook وInstagram وLinkedIn .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN06102023004146001356ID1107204249