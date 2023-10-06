Pinterest وentravision يدخلان في صفقة شراكة عالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- دخلت Entravision، وهي شركة عالمية للحلول الإعلانية والإعلام والتكنولوجيا تخدم العملاء في أكثر من 40 دولة، في شراكة مبيعات دولية مع Pinterest، منصة الإلهام البصري.
من خلال هذه الشراكة، ستوفر Entravision للمعلنين إمكانية التواصل وإدارة الحملات في بلدان مختلفة عبر جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، حيث لا تقدم Pinterest الإعلانات حاليًا، وستقوم بتمكين هؤلاء المعلنين
للوصول إلى الجماهير التي يتم عرض الإعلانات فيها في أوروبا والولايات المتحدة.
كل شهر، يستخدم مئات الملايين من الأشخاص موقع Pinterest لاكتشاف المنتجات والخدمات لخزانة ملابسهم، ولمنزلهم الجديد، وللحصول على مظهر جمالي جديد وغير ذلك الكثير. يرغب المعلنون في أن يتم اكتشافهم خلال لحظات التخطيط هذه، وهناك توافق طبيعي مع المستخدمين الذين يبحثون عن علامات تجارية لإلهام عملية الشراء التالية. على Pinterest، يمكن للمعلنين الوصول إلى المستهلكين الذين يهتمون بهم وتوجيههم من الاكتشاف إلى اتخاذ القرار - كل ذلك في مكان أكثر إيجابية عبر الإنترنت.
"من الوعي إلى التفكير في الشراء إلى التحويل، لدينا الحلول الإعلانية المثالية للمعلنين لدينا، في أعلى وأسفل مسار التحويل. صرح Bill Watkins، كبير مسؤولي الإيرادات في Pinterest: "نحن نحقق المزيد من النقرات والتحويلات والأداء الأفضل للمعلنين لدينا أكثر من أي وقت مضى، ويسعدنا أن نتشارك مع Entravision لتوسيع عرض إعلاناتنا ليشمل المزيد من العلامات التجارية حول العالم".
"نحن متحمسون ونتطلع إلى اتحاد Entravision وPinterest لتقديم المزيد من القيمة والمشاركة والنمو لمعلني Pinterest. وصرح Michael Christenson، الرئيس التنفيذي لـ Entravision، إن حلولنا تخدم أكثر من 8,000 علامة تجارية كل شهر وستمكن المعلنين من الوصول بشكل كامل إلى جمهور Pinterest العالمي.
نبذة عن Entravision
Entravision (NYSE: EVC) هي شركة عالمية متخصصة في تقديم الحلول الإعلانية والإعلام والتكنولوجيا. على مدى العقود الثلاثة الماضية، تطورنا استراتيجيًا لنصبح قوة رقمية، تعمل بخبرة على ربط العلامات التجارية بالمستهلكين في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا. يقدم قطاعنا الرقمي، وهو الأكبر في الشركة من حيث الإيرادات، مجموعة كاملة من الخدمات الإعلانية الشاملة في 40 دولة. لدينا شراكات تجارية مع Meta وX Corp. (المعروفة سابقًا باسم Twitter) وTikTok وSpotify، ويمكن للمسوقين استخدام Smadex والمنصات الأخرى الخاصة بنا لتقديم إعلانات مستهدفة للجماهير في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة، نحتفظ بمجموعة متنوعة من محطات التلفزيون والإذاعة التي تستهدف الجماهير من أصل إسباني وتكمل خدماتنا الرقمية العالمية. تظل Entravision أكبر مجموعة تابعة لشبكتي التلفزيون Univision وUniMás. يتم تداول أسهم Entravision Class A العادية في بورصة نيويورك تحت المؤشر: EVC. تعرف على المزيد حول عروضنا على entravision أو تواصل معنا على LinkedIn و Facebook .
نبذة عن Pinterest
Pinterest هي منصة للإلهام البصري حيث يأتي الأشخاص للبحث عن أفضل الأفكار في العالم وحفظها وتسوقها لجميع لحظات الحياة. سواء كنت تخطط لارتداء ملابس، أو تجربة طقوس تجميل جديدة، أو تجديد منزل، أو اكتشاف وصفة جديدة، فإن Pinterest هو أفضل مكان للانتقال بثقة من الإلهام إلى العمل. يقع المقر الرئيسي لـ Pinterest في سان فرانسيسكو، وتم إطلاقها في عام 2010 ولديها 465 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم. متاحة على نظامي التشغيل iOS وAndroid وعلى موقع pinterest .
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