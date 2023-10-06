Pinterest وentravision يدخلان في صفقة شراكة عالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- دخلت Entravision، وهي شركة عالمية للحلول الإعلانية والإعلام والتكنولوجيا تخدم العملاء في أكثر من 40 دولة، في شراكة مبيعات دولية مع Pinterest، منصة الإلهام البصري.

من خلال هذه الشراكة، ستوفر Entravision للمعلنين إمكانية التواصل وإدارة الحملات في بلدان مختلفة عبر جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، حيث لا تقدم Pinterest الإعلانات حاليًا، وستقوم بتمكين هؤلاء المعلنين

للوصول إلى الجماهير التي يتم عرض الإعلانات فيها في أوروبا والولايات المتحدة.

كل شهر، يستخدم مئات الملايين من الأشخاص موقع Pinterest لاكتشاف المنتجات والخدمات لخزانة ملابسهم، ولمنزلهم الجديد، وللحصول على مظهر جمالي جديد وغير ذلك الكثير. يرغب المعلنون في أن يتم اكتشافهم خلال لحظات التخطيط هذه، وهناك توافق طبيعي مع المستخدمين الذين يبحثون عن علامات تجارية لإلهام عملية الشراء التالية. على Pinterest، يمكن للمعلنين الوصول إلى المستهلكين الذين يهتمون بهم وتوجيههم من الاكتشاف إلى اتخاذ القرار - كل ذلك في مكان أكثر إيجابية عبر الإنترنت.

"من الوعي إلى التفكير في الشراء إلى التحويل، لدينا الحلول الإعلانية المثالية للمعلنين لدينا، في أعلى وأسفل مسار التحويل. صرح Bill Watkins، كبير مسؤولي الإيرادات في Pinterest: "نحن نحقق المزيد من النقرات والتحويلات والأداء الأفضل للمعلنين لدينا أكثر من أي وقت مضى، ويسعدنا أن نتشارك مع Entravision لتوسيع عرض إعلاناتنا ليشمل المزيد من العلامات التجارية حول العالم".

"نحن متحمسون ونتطلع إلى اتحاد Entravision وPinterest لتقديم المزيد من القيمة والمشاركة والنمو لمعلني Pinterest. وصرح Michael Christenson، الرئيس التنفيذي لـ Entravision، إن حلولنا تخدم أكثر من 8,000 علامة تجارية كل شهر وستمكن المعلنين من الوصول بشكل كامل إلى جمهور Pinterest العالمي.

نبذة عن Entravision

Entravision (NYSE: EVC) هي شركة عالمية متخصصة في تقديم الحلول الإعلانية والإعلام والتكنولوجيا. على مدى العقود الثلاثة الماضية، تطورنا استراتيجيًا لنصبح قوة رقمية، تعمل بخبرة على ربط العلامات التجارية بالمستهلكين في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا. يقدم قطاعنا الرقمي، وهو الأكبر في الشركة من حيث الإيرادات، مجموعة كاملة من الخدمات الإعلانية الشاملة في 40 دولة. لدينا شراكات تجارية مع Meta وX Corp. (المعروفة سابقًا باسم Twitter) وTikTok وSpotify، ويمكن للمسوقين استخدام Smadex والمنصات الأخرى الخاصة بنا لتقديم إعلانات مستهدفة للجماهير في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة، نحتفظ بمجموعة متنوعة من محطات التلفزيون والإذاعة التي تستهدف الجماهير من أصل إسباني وتكمل خدماتنا الرقمية العالمية. تظل Entravision أكبر مجموعة تابعة لشبكتي التلفزيون Univision وUniMás. يتم تداول أسهم Entravision Class A العادية في بورصة نيويورك تحت المؤشر: EVC. تعرف على المزيد حول عروضنا على entravision أو تواصل معنا على LinkedIn و Facebook .

نبذة عن Pinterest

Pinterest هي منصة للإلهام البصري حيث يأتي الأشخاص للبحث عن أفضل الأفكار في العالم وحفظها وتسوقها لجميع لحظات الحياة. سواء كنت تخطط لارتداء ملابس، أو تجربة طقوس تجميل جديدة، أو تجديد منزل، أو اكتشاف وصفة جديدة، فإن Pinterest هو أفضل مكان للانتقال بثقة من الإلهام إلى العمل. يقع المقر الرئيسي لـ Pinterest في سان فرانسيسكو، وتم إطلاقها في عام 2010 ولديها 465 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم. متاحة على نظامي التشغيل iOS وAndroid وعلى موقع pinterest .

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