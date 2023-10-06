الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مدرسة حكومية جديدة في طاجيكستان

MENAFN - AETOSWire) افتتح اليوم سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد رسمياً مدرسة "شهريناف" بجمهورية طاجيكستان، بحضور معالي نائب وزير التعليم والعلوم بالجمهورية عبدول زاده زيودولو. يأتي هذا الافتتاح ضمن المرحلة الرابعة لمشروع تشييد وتجهيز عدد من المدارس الثانوية في طاجيكستان، الذي سبق أن ساهم الصندوق السعودي للتنمية فيه بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي، والذي سيعود بالفائدة على 25 ألف طالب وطالبة في البلاد.

حضر حفل الافتتاح ممثل الحكومة الطاجيكية سعادة أكرم زاده محمد يوسف؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد الرشيدان؛ ورئيس منطقة شهريناف فاليزودا عبد القادر؛ ومدير وحدة تنفيذ المشروع فوهيدزودا أوميدا، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من الجانبين.

وستُسهم المدرسة الجديدة في تلبية الاحتياجات التعليمية للبلاد، وستتضمن 36 فصلاً دراسياً وتستوعب نحو 620 طالباً. وهي واحدة من 34 مدرسة جديدة تم بناؤها كجزء من المرحلة الرابعة من المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، ستُسهم المدرسة الجديدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحديداً الهدف الرابع المتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، والهدف الثامن المتمثل في توفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال معالي نائب وزير التعليم والعلوم في جمهورية طاجيكستان عبدول زاده زيودولو: "أود أن أتوجّه بجزيل الشكر إلى المملكة العربية السعودية على الدعم التنموي الذي قدمته لقطاع التعليم من خلال المشاريع والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية. يعدّ التعليم عنصراً حيوياً في دعم خطط التنمية في طاجيكستان ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاجتماعي والاقتصادي في بلدنا وازدهار شعبنا".

من جهته، قال سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد: "يؤمن الصندوق السعودي للتنمية بأهمية دعم قطاع التعليم الذي يشكّل الأساس لتمكين جميع الطلاب، ورفع مستوى كفاءاتهم، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتأهيلهم للإستفادة من الفرص المهمة في حياتهم. ويُعدّ افتتاح هذه المدرسة جزءاً من مشروع تعليمي أوسع يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم في طاجيكستان وفي جميع أنحاء البلاد.

ويمثّل افتتاح المدرسة امتداداً لالتزام الصندوق السعودي للتنمية بمواصلة دعم القطاع التعليمي في جمهورية طاجيكستان. وقد سبق أن قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلاً لـ 4 مشاريع تنموية في قطاع التعليم لبناء وتجهيز 57 مدرسة ثانوية على أربع مراحل في مناطق مختلفة، بمبلغ إجمالي قدره 75 مليون دولار أمريكي. كما قام بتمويل 12 مشروعاً تنموياً في طاجيكستان بقيمة تزيد عن 193 مليون دولار أمريكي في قطاعات رئيسة مختلفة.

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