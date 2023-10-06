شركة كهرباء القدس توقع مذكرة تفاهم مع الـUNDP بدعم من حكومة النرويج

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / وقعت شركة كهرباء محافظة القدس ممثلةً برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام م. هشام العُمري، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ الخاص بدعم الشعب الفلسطيني UNDP، وذلك في مقر المنظمة الدولية بالقدس.
وأكد المهندس هشام العُمري، أن هذه المذكرة تهدف إلى توسيع الاستثمار بالطاقة المتجددة من خلال اكتساب المزيد من المهارات في التدريب المهني، بالإضافة إلى فتح فرص عمل جديدة خاصة لأهالينا في القدس.
بدورها، اعتبرت منظمة الـUNDP من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أن 'مذكرة التفاهم' تعمل على دفع عجلة التحول في مجال الطاقة المتجددة في القدس الشرقية، بدعم سخي من حكومة النرويج، كجزء من مشروع GO SOLAR الهادف إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 15 مدرسة، وإنشاء مساحات تعليمية صديقة للبيئة، وتمكين الشباب بالمهارات التي يحتاجها السوق في مجال التدريب المهني.
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