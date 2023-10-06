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شركة كهرباء القدس توقع مذكرة تفاهم مع الـUNDP بدعم من حكومة النرويج

10/6/2023 2:14:24 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / وقعت شركة كهرباء محافظة القدس ممثلةً برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام م. هشام العُمري، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ الخاص بدعم الشعب الفلسطيني UNDP، وذلك في مقر المنظمة الدولية بالقدس.

وأكد المهندس هشام العُمري، أن هذه المذكرة تهدف إلى توسيع الاستثمار بالطاقة المتجددة من خلال اكتساب المزيد من المهارات في التدريب المهني، بالإضافة إلى فتح فرص عمل جديدة خاصة لأهالينا في القدس.

بدورها، اعتبرت منظمة الـUNDP من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أن 'مذكرة التفاهم' تعمل على دفع عجلة التحول في مجال الطاقة المتجددة في القدس الشرقية، بدعم سخي من حكومة النرويج، كجزء من مشروع GO SOLAR الهادف إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 15 مدرسة، وإنشاء مساحات تعليمية صديقة للبيئة، وتمكين الشباب بالمهارات التي يحتاجها السوق في مجال التدريب المهني.



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