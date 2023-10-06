أوكرانيا: تعليق عمل المعبر النهري نتيجة القصف الروسي على ميناء أوديسا

أوكرانيا: تعليق عمل المعبر النهري نتيجة القصف الروسي على ميناء أوديسا
التاريخ
10/6/2023 10:10:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت سلطات مقاطعة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن مواقع بنية تحتية للموانئ تضررت جراء القصف الروسي، مبينة أنه تم تعليق عمل المعبر النهري نتيجة انفجارات الليلة الماضية.
وقالت الإدارة العسكرية في أوديسا، في بيان صحفي: "الانفجارات وقعت على الحدود مع رومانيا وفي مواقع البنية التحتية للموانئ في منطقة إسماعيل بالمقاطعة".
بترا
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