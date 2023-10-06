حققت 16 ميدالية في النسخة الحالية.. حصاد تاريخي للإمارات في دورة الألعاب الآسيوية

رفعت الإمارات حصادها إلى 16 ميدالية ملونة ضمن النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية، التي تختتم منافساتها بعد غد (الأحد)، لتحقق بذلك أعلى حصاد من الميداليات في نسخة واحدة في تاريخ مشاركاتها في «الآسياد»، وتكسر حاجز 13 ميدالية، التي فازت بها في الدورة الماضية «جاكرتا 2018».

ونجح رياضيو الإمارات في إضافة 5 ميداليات ملونة جديدة في منافسات اليوم (الجمعة) تحققت بواسطة ثلاثي منتخب الجوجيتسو أسماء الحوسني (ذهبية وزن 52 كغم)، وشمسة العامري (برونزية وزن 5 كغم)، ومهدي العولقي (برونزية وزن 77 كغم)، بينما تمكن منتخبنا الوطني للفروسية من الفوز بميداليتين فضية وبرونزية في مسابقة فردي قفز الحواجز، جاءت الأولى عن طريق عمر المرزوقي (فضية)، والثانية بواسطة عبدالله المري (برونزية).

وتوزعت باقي الميداليات (11 ميدالية )، التي فازت بها الإمارات منذ بداية الدورة الحالية بين 4 ألعاب، هي رياضة الجوجيتسو التي حققت في منافسات أمس (الخميس) 4 ميداليات ملونة جاءت بواسطة خالد الشحي (الميدالية الذهبية في وزن 62 كغم) إثر تغلبه على زميله خالد البلوشي الذي فاز بالفضية في نهائي إماراتي خالص، كما فازت بلقيس الهاشمي بفضية وزن 48 للسيدات، وأحرز محمد السويدي فضية وزن 69 كغم، بينما أهدت رياضة الجودو 5 ميداليات ملونة للإمارات بواسطة عمر ماجومدوماروف، صاحب ذهبية مسابقة وزن فوق 100 كغم، وميدالية فضية للاعبة بشيرات خرودي بوزن تحت 52 كغم، و3 برونزيات عن طريق كل من نارمند بيان في وزن تحت 66 كغم، وجريجوري أرام في مسابقة وزن تحت 90 كغم، وظافر كوسوفو في وزن تحت 100 كغم، كما يضم حصاد الإمارات ميدالية برونزية حققها الدراج أحمد المنصوري في سباق الأمنيوم، وميدالية برونزية فاز بها منتخب الفروسية في مسابقة الفرق لقفز الحواجز.

وتشارك الإمارات في النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية بوفد رياضي يضم 140 لاعباً ولاعبة من 20 رياضة فردية وجماعية، بينما سجلت أول مشاركة لها في دورات الألعاب الآسيوية في النسخة الثامنة عام 1978 في بانكوك.

بداية المسيرة

وبدأت رياضة الإمارات مسيرة التتويجات في الدورة منذ النسخة الـ12 في هيروشيما باليابان 1994 عندما حصدت 4 ميداليات (فضية وثلاث برونزيات)، وفي بانكوك 1998، فازت بميدالية برونزية، وفي بوسان 2002 حققت ثلاث ميداليات (فضيتان وبرونزية)، وفي «آسياد الدوحة 2006» فازت الإمارات بـ10 ميداليات، بواقع (ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات)، وفي «آسياد جوانزو 2010» حصلت الإمارات على خمس ميداليات (أربع فضيات وبرونزية)، وفي «إنشيون 2014» حققت أربع ميداليات، بواقع (ذهبية وثلاث برونزيات) مقابل 13 ميدالية في النسخة الماضية «آسياد جاكرتا 2018»، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات.

وبتحقيقها 16 ميدالية ملونة في الدورة الحالية، رفعت رياضة الإمارات رصيدها إلى 56 ميدالية على مدار مشاركاتها بدورات الألعاب الآسيوية، وهي أمام فرصة تاريخية لزيادة غلتها من الميداليات في ختام منافسات الجوجيتسو غداً (السبت)، إذ يحظى منتخبنا الوطني بحظوظ وافرة لتحقيق المراكز الأولى في أكثر من وزن.