بتوجيهات محمد بن راشد..المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تسيّر شحنة ثالثة من دبي إلى بنغازي



بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي شحنة جوية ثالثة إلى بنغازي، ليبيا، استجابةً للأزمة الإنسانية التي خلفتها العاصفة دانيال المدمّرة التي عصفت بشرق ليبيا.

ونقلت المدينة صباح اليوم (الجمعة)، أكثر من 90 طناً مترياً من المواد الإغاثية العاجلة على متن

طائرة بوينج 747 انطلقت مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال). وشملت الشحنة مساعدات حيوية للإيواء وأواني الطهي والبطانيات والمستلزمات المنزلية وغيرها وذلك من مخزون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

التزام راسخ

وفي ظل تصاعد حجم الدمار وزيادة عدد المفقودين في شرق ليبيا، ما يستدعي استجابة إنسانية سريعة وقوية من المجتمع الدولي، شدّد جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، على الالتزام الراسخ بإغاثة المنكوبين في الظروف العصيبة التي تمر بها ليبا وقال: "سيّرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي الشحنة الإغاثية الثالثة عبر بنغازي،. وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رعاه الله، تواصل المدينة مهمتها في الوقوف إلى جانب المحتاجين وتعزيز الجهود الجماعية للجهات المعنية بالاستجابة الإنسانية على المستوى العالمي وذلك لإنقاذ الأرواح بسرعة وكفاءة."

من جهته، قال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي: "نعبر عن امتناننا للجهود الإنسانية التي تبذلها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والدعم المستمر لحالة الطوارئ القائمة في ليبيا، حيث اشتملت هذه الشحنة على 35 طناً مترياً من المواد الإغاثية الطارئة للأشخاص الذين تأثروا بهذه المأساة، وتغطي المساهمة الكريمة من المدينة تكاليف نقل هذه الشحنة، مما يسهم في تعزيز جهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضرراً في شرق البلاد."

أمّا إلير كوشاج، رئيس الأسطول العالمي ومركز الخدمات اللوجستية للاتحاد الدولي في دبي، فقال: "نواصل بالشراكة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية عملية النقل الجوي للمساعدات الإنسانية إلى ليبيا حيث أرسلنا 55 طنًا متريًا من المواد الإغاثية. وشاركنا في تسيير وصول الطائرة إلى مطار بنغازي، وعلى متنها الشحنة الجوية الثالثة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وذلك من مركز دبي. وتشمل الشحنة معدات منزلية وبطانيات وأواني الطبخ ومستلزمات للنظافة والوصول للمياه، وسيستفيد منها نحو 12,500 شخص من الأشخاص الأكثر احتياجا وبينهم مَن فقدوا أسرهم ومنازلهم في المناطق المتضررة."

وغطّت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تكاليف تسيير هذه الرحلة الجوية الإغاثية من خلال "صندوق الأثر العمل الإنساني العالمي" التابع لها، والمعني بدعم الجهود الإنسانية الدولية وسد الفجوات خلال الاستجابة للأزمات الطارئة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، رعاه الله، قد أمر الشهر الماضي بتفعيل جسر جوي إغاثي لإرسال شحنات المساعدات للمتضررين من الكارثة الإنسانية في شرق ليبيا. وعليه، قدمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية دعمها لتسيير شحن الإمدادات الإغاثية من خمس منظمات إنسانية دولية بارزة.









