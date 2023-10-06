​اليورو يتجه صوب تسجيل أطول سلسلة خسائر في تاريخه والدولار نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر على التوالي

يتجه اليورو اليوم الجمعة لتسجيل انخفاض قياسي للأسبوع الثاني عشر مقابل الدولار، ما لم تدفع بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم العملة الأمريكية إلى الانخفاض.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات اليوم ارتفاعا ضئيلا عند 1.0575 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى له في 10 أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء عند 1.0448 دولار.

ولا يزال اليورو يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مما يجعل سلسلة الانخفاضات هذه هي الأطول منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999.

وأثر الدولار إلى حد كبير على تحركات اليورو مقابل العملة الأمريكية، إذ يتجه مؤشر الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وكانت آخر مرة سجل فيها الدولار مثل هذا الارتفاع أمام اليورو في عام 2014.

وارتفع الدولار مؤخرا بدعم من عمليات بيع سريعة للسندات الحكومية الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع العوائد إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.16 بالمئة إلى 1.2211 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في ستة أشهر في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع الدولار 0.36 بالمئة أمام الين عند 149.04 ين ياباني.

واستقر الفرنك السويسري في معاملات اليوم عند 0.9119 مقابل الدولار. وانخفض الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6359 دولار ويتجه صوب تراجع أسبوعي بنسبة 1.2 بالمئة.