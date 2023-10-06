الأردن يدين الهجوم الذي استهدف حفل تخريج ضباط في حمص

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم بالمسيرات الذي استهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، يوم أمس الخميس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، ومن ضمنهم مدنيين.
وأكدت الوزارة رفض المملكة واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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