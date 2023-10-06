الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار

ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الإسترليني مقابل الدولار اليوم الجمعة إلى 1.221 دولار، فيما استقر العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.156 يورو.

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