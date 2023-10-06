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الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار

10/6/2023 9:13:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي.


ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الإسترليني مقابل الدولار اليوم الجمعة إلى 1.221 دولار، فيما استقر العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.156 يورو.


بترا

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