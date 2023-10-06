الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار

الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار
التاريخ
10/6/2023 9:13:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي.
ووفق التقارير الاقتصادية البريطانية، ارتفع الإسترليني مقابل الدولار اليوم الجمعة إلى 1.221 دولار، فيما استقر العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.156 يورو.
بترا
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