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الاحتلال يعتقل وزير فلسطيني أثناء مشاركته بمسيرة قرب سلفيت

10/6/2023 9:13:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان في بلدة دير استيا، غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.


وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الوزير شعبان، ومصور الهيئة أثناء مشاركتهما في المسيرة المنددة بالاستيلاء على أراض في منطقة "القعدة" شمال البلدة، واعتدت عليهما بالضرب، فيما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة.


بترا

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