الاحتلال يعتقل وزير فلسطيني أثناء مشاركته بمسيرة قرب سلفيت

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الوزير شعبان، ومصور الهيئة أثناء مشاركتهما في المسيرة المنددة بالاستيلاء على أراض في منطقة "القعدة" شمال البلدة، واعتدت عليهما بالضرب، فيما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة.

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