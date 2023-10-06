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حذيفة القرشي.. مبارك المولود الجديد سند

10/6/2023 8:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء من ابنهم حذيفة القرشي، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، مع قدوم المولود الجديد "سند".
ألف مبارك قدوم "سند"، جعله الله من البارين والصالحين.




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