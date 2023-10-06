حذيفة القرشي.. مبارك المولود الجديد سند
التاريخ
10/6/2023 8:11:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء من ابنهم حذيفة القرشي، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، مع قدوم المولود الجديد "سند".
ألف مبارك قدوم "سند"، جعله الله من البارين والصالحين.
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