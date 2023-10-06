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أحمد بن محمد: سيبقى راشد بن سعيد مدرسة للأجيال في حب العمل وحب الوطن وحب أهل الدار

10/6/2023 8:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن الشيخ راشد بن سعيد رحمه الله سيبقى
مدرسة للأجيال في حب العمل وحب الوطن وحب أهل الدار.

ودون سموه عبر منصة إكس: رحم الله والد دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم .. 33 عاماً مرت على رحيله وما زال حاضراً بيننا في كل إنجازات دبي وقصص نجاحها ... مثّلَ رحمه الله نموذجاً في الحكمة والفكر والطموح واستشراف المستقبل ... كان يبني دبي ويُعدها لعقود قادمة بمشاريع رائدة وغير مسبوقة ... سيبقى راشد مدرسة للأجيال في حب العمل وحب الوطن وحب أهل الدار.

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