الدبكة الأردنية والسامر حاضرتين أمام برج إيفل - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أظهر مقطع فيديو نشرته هيئة تنشيط السياحة الأردنية عبر صفحتها في موقع الفيسبوك
حضور
الدبكة الاردنية والسامر من أمام برج إيفل بقلب العاصمة الفرنسية باريس.
وبحسب الهيئة، فإن فرقة معان هي من أدت عروض الدبكة والسامر، وبتنظيم من هيئة تنشيط السياحة الاردنية وحضور أجنبي لافت على مدار اليوم.
وتاليا الفيديو في موقعنا:
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