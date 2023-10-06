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الدبكة الأردنية والسامر حاضرتين أمام برج إيفل - فيديو

10/6/2023 7:21:29 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أظهر مقطع فيديو نشرته هيئة تنشيط السياحة الأردنية عبر صفحتها في موقع الفيسبوك
حضور
الدبكة الاردنية والسامر من أمام برج إيفل بقلب العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب الهيئة، فإن فرقة معان هي من أدت عروض الدبكة والسامر، وبتنظيم من هيئة تنشيط السياحة الاردنية وحضور أجنبي لافت على مدار اليوم.

وتاليا الفيديو في موقعنا:

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