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مكتوم بن محمد في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد: دروسه القيادية حاضرة وبلاده مزدهرة وتضحياته لشعبه راسخة

10/6/2023 7:21:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، أن
آثاره باقية ومشاريعه قائمة
ودروسه القيادية حاضرة
وبلاده مزدهرة وتضحياته لشعبه راسخة في الذاكرة.

وقال سموه، 33 عاماً مرت على رحيل الباني والمهندس والمؤسس.. آثاره باقية، مشاريعه قائمة، دروسه القيادية حاضرة، بلاده مزدهرة، تضحياته لشعبه راسخة في الذاكرة.. هكذا العظماء لا يرحلون.. رحم الله راشد بن سعيد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته.

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