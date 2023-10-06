حمدان بن محمد: راشد بن سعيد.. ستبقى حاضراً في كل تفاصيل دبي وإنجازاتها

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الشيخ راشد بن سعيد رحمه الله
سيبقى حاضراً في كل تفاصيل دبي وإنجازاتها.
ودون سموه عبر منصة إكس:
قبل 33 عاماً ... ودعت دبي والإمارات الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. شريك زايد في بناء وطن الاتحاد .. باني دبي ومهندس نهضتها.. والد شعبها والقريب من أهلها.. قدوتنا في العمل والإخلاص .. صاحب الرؤية والطموحات التي لا
تعرف المستحيل ...
راشد بن سعيد.. ستبقى حاضراً في كل تفاصيل دبي وإنجازاتها".
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