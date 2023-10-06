حمدان بن محمد: راشد بن سعيد.. ستبقى حاضراً في كل تفاصيل دبي وإنجازاتها

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الشيخ راشد بن سعيد رحمه الله

سيبقى حاضراً في كل تفاصيل دبي وإنجازاتها.

ودون سموه عبر منصة إكس:

قبل 33 عاماً ... ودعت دبي والإمارات الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. شريك زايد في بناء وطن الاتحاد .. باني دبي ومهندس نهضتها.. والد شعبها والقريب من أهلها.. قدوتنا في العمل والإخلاص .. صاحب الرؤية والطموحات التي لا

تعرف المستحيل ...

راشد بن سعيد.. ستبقى حاضراً في كل تفاصيل دبي وإنجازاتها".