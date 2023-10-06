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الإمارات والسعودية تستحوذان على نحو 77% من تداولات البورصات العربية خلال تداولات شهر سبتمبر

10/6/2023 7:21:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استحوذت الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على نحو 77% من إجمالي تداولات البورصات العربية خلال تداولات شهر سبتمبر الماضي.

وذكر صندوق النقد العربي، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي ترصد أداء 14 بورصة، أن قيمة تداولات أسواق المال الإماراتية والسعودية بلغت نحو 37.5 مليار دولار من إجمالي تداولات البورصات العربية البالغة 48.8 مليار دولار خلال الشهر المنصرم.

وأوضحت النشرة أن قيمة تداولات أسواق المال الإماراتية بلغت 8.5 مليار دولار في سبتمبر الماضي موزعة بواقع 5.9 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 2.58 مليار دولار لسوق دبي المالي.

وأشارت إلى أن قيمة تداولات السوق المالية السعودية بلغت نحو 28.9 مليار دولار، فيما بلغت تداولات بورصة مصر 5.32 مليار دولار، وبورصة قطر 3.01 مليار دولار وبورصة الكويت 2.52 مليار دولار.

ووصلت قيمة تداولات بورصة مسقط إلى 132.9 مليون دولار وبورصة عمان إلى 112.5 مليون دولار وبورصة بيروت 75.4 مليون دولار وبورصة فلسطين 72.7 مليون دولار، وبورصة البحرين 27.6 مليون دولار، وبورصة العقار 17 مليون دولار، وبورصة دمشق 7.3 مليون دولار.

وعلى صعيد القيمة السوقية للبورصات العربية، أوضحت نشرة صندوق النقد العربي، أن سوق أبوظبي سجل نمواً بنسبة 4.1% لتصل إلى 776.5 مليار دولار، وزادت القيمة السوقية لسوق دبي بنحو 1.64% إلى 189.6 مليار دولار.

ووفق النشرة، ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مصر بنسبة 7.6% إلى 44.4 مليار دولار، وسوق دمشق بنسبة 1.59% إلى 4.01 مليار دولار، وبورصة قطر 0.3% إلى 165.9 مليار دولار، وبورصة عمان 0.2% إلى 23.8 مليار دولار.

وذكرت أن رسملة السوق المالية السعودية وصلت إلى 3.04 تريليون دولار، وبورصة الكويت إلى 133.07 مليار دولار وبورصة مسقط 61.07 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 58.9 مليار دولار.

وبينت النشرة أن رسملة بورصة بيروت سجلت نحو 18.2 مليار دولار، وبورصة تونس نحو 7.66 مليار دولار، وبورصة فلسطين ما قيمته 4.88 مليار دولار.

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