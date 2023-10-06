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مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في أريحا

10/6/2023 7:11:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN-لقي الشاب أدهم ابو ميالة(30عاما) مصرعه ،اليوم الجمعة، إثر حادث سير ذاتي على دراجته النارية على طريق أريحا.

وأفاد المتحدث بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشرطة تباشر التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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