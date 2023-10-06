مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في أريحا

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في أريحا
التاريخ
10/6/2023 7:11:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN-لقي الشاب أدهم ابو ميالة(30عاما) مصرعه ،اليوم الجمعة، إثر حادث سير ذاتي على دراجته النارية على طريق أريحا.
وأفاد المتحدث بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشرطة تباشر التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
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