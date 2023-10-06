سوريا تشيّع جثامين قتلى تفجير الكلية الحربية في حمص

(MENAFN
- Palestine News Network )
دمشق/PNN-بدأت صباح اليوم الجمعة، في سوريا مراسم تشييع جثث قتلى التفجير الكبير الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات، من بينهم ضباط.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد قتلى استهداف حفل التخرج العسكري الذي شهدته الكلية الحربية بحمص ارتفع إلى 123 قتيلًا.
وتجمع العشرات من أقارب الضحايا للمشاركة في تشييع جثامين القتلى، الذين قضوا في هجوم نفذته 4 مسيرات على حفل تخرج دفعة جديدة من منتسبي الكلية.
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