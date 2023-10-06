سوريا تشيّع جثامين قتلى تفجير الكلية الحربية في حمص

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق/PNN-بدأت صباح اليوم الجمعة، في سوريا مراسم تشييع جثث قتلى التفجير الكبير الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات، من بينهم ضباط.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد قتلى استهداف حفل التخرج العسكري الذي شهدته الكلية الحربية بحمص ارتفع إلى 123 قتيلًا.

وتجمع العشرات من أقارب الضحايا للمشاركة في تشييع جثامين القتلى، الذين قضوا في هجوم نفذته 4 مسيرات على حفل تخرج دفعة جديدة من منتسبي الكلية.



