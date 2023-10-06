ولي العهد يساند منتخب السلة أمام نظيره الفلبيني- صورة

ولي العهد يساند منتخب السلة أمام نظيره الفلبيني- صورة
التاريخ
10/6/2023 7:11:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ساند سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني منتخب السلة أمام نظيره الفلبيني في نهائي منافسات دوري الألعاب الآسيوية.
وكتب ولي العهد عبر خاصية الستوري في انستغرام صورة لمنتخب السلة وكتب عليها "قلوبنا معكم يالصقور".
MENAFN06102023000208011052ID1107201854
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.