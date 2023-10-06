تراجع أسعار العقارات في بريطانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا خلال شهر أيلول الماضي، وذلك للشهر السادس على التوالي.



وذكرت شركة هاليفاكس للرهن العقاري في بيان أوردته وكالة (بلومبرج) للأنباء اليوم الجمعة، أن متوسط أسعار المنازل في بريطانيا تراجعت بنسبة 4ر0 بالمئة في أيلول الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه ليصل إلى 278 ألف و601 جنيه استرليني.



وأشارت هاليفاكس إلى أن نسبة التراجع التي تم تسجيلها في أيلول تقل كثيراً عن النسبة المسجلة في آب الماضي، والتي بلغت 8ر1 بالمئة، كما أن نسبة التراجع السنوي في أسعار العقارات بلغت 7ر4 بالمئة.