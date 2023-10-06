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وزير الدفاع الروسي يدعو إلى إنتاج المزيد من الطائرات المقاتلة من طراز سو-34

10/6/2023 7:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة إلى إنتاج المزيد من الطائرات المقاتلة من طراز سو-34 فيما تواصل موسكو هجومها على أوكرانيا.


وكان الكرملين قد أعلن عن زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير بما يلبّي احتياجاته العسكرية في أوكرانيا مع اقتراب الهجوم الواسع النطاق من إنهاء عامه الثاني.


وقال شويغو خلال زيارة لقاعدة تصنيع لسلاح الطيران في نوفوسيبيرسك في سيبيريا إن "هذه الطائرات تؤدي أعمالا شاقة. يمكنها القيام بأربع إلى خمس طلعات يوميا".


وأضاف "لهذا السبب نحتاج إلى تكثيف وتسريع إنتاجها".


وأكد أن وزارة الدفاع "كلفت إدارة المصنع بتسريع أعمال الانتاج والتصليح" لطائرات سو-34 لأن هذا السلاح "مطلوب".


وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة شويغو لمصنع نوفوسيبيرسك للطيران، على بعد حوالي 3000 كيلومتر شرق موسكو.


وتحوّل الكرملين، الذي تعرض لنظام عقوبات غربية غير مسبوقة، إلى اقتصاد الحرب.


وزاد الإنفاق الدفاعي بنسبة 68 بالمئة لعام 2024، أي ما يعادل حوالي 6 بالمئة من الناتج الروسي الإجمالي، ويتخطى الإنفاق المخصص للسياسات الاجتماعية.

البيان

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