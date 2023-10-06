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كازاخستان: اعتقال أكثر من 70 عضوا في الجماعات الإجرامية

10/6/2023 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان اليوم الجمعة، أن ضباط إنفاذ القانون شنوا عملية خاصة أدت إلى توقيف 72 عضوا في الجماعات الإجرامية المنظمة في عدة مناطق من البلاد.

وقالت لجنة الأمن القومي في بيان لها: "في 5 أكتوبر نفذت لجنة الأمن القومي، بالتعاون مع الشرطة وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام، عملية خاصة في وقت واحد في محافظات جيتيسو (جنوب شرق) وجامبيل وتركستان (جنوب)".
وأضاف البيان أنه نتيجة العملية، "تم توقيف 72 عضوا من الجماعات المشتبه في حيازتهم الأسلحة والمخدرات بشكل غير قانوني، والابتزاز وتنظيم قنوات الهجرة غير الشرعية وارتكاب جرائم خطيرة أخرى".

روسيا اليوم

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