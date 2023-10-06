كازاخستان: اعتقال أكثر من 70 عضوا في الجماعات الإجرامية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان اليوم الجمعة، أن ضباط إنفاذ القانون شنوا عملية خاصة أدت إلى توقيف 72 عضوا في الجماعات الإجرامية المنظمة في عدة مناطق من البلاد.
وقالت لجنة الأمن القومي في بيان لها: "في 5 أكتوبر نفذت لجنة الأمن القومي، بالتعاون مع الشرطة وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام، عملية خاصة في وقت واحد في محافظات جيتيسو (جنوب شرق) وجامبيل وتركستان (جنوب)".
وأضاف البيان أنه نتيجة العملية، "تم توقيف 72 عضوا من الجماعات المشتبه في حيازتهم الأسلحة والمخدرات بشكل غير قانوني، والابتزاز وتنظيم قنوات الهجرة غير الشرعية وارتكاب جرائم خطيرة أخرى".
روسيا اليوم
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