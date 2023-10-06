موسكو: عضوية الجزائر ستعزز مجلس الأمن الدولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، أن الجزائر كعضو غير دائم جديد في مجلس الأمن الدولي، ستعزز عمل المجلس، مؤكدا أن لدى الجزائر كل الأسس للمشاركة في مجموعة "بريكس" أيضا.
وقال فيرشينين في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لقد تم انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأعتقد أن هذا سيكون إضافة كبيرة لمجلس الأمن.. الجزائر، على أية حال، لديها كل الأسس للمشاركة في منظمات إقليمية مهمة، بما في ذلك بريكس".
وأشار فيرشينين إلى أن بريكس الآن "في مرحلة نوعية جديدة تماما"، وأن "لدينا الكثير من الأعضاء الجدد وهذا يشير إلى أننا بحاجة إلى فترة تكيف".
روسيا اليوم
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