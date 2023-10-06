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موسكو: عضوية الجزائر ستعزز مجلس الأمن الدولي

10/6/2023 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، أن الجزائر كعضو غير دائم جديد في مجلس الأمن الدولي، ستعزز عمل المجلس، مؤكدا أن لدى الجزائر كل الأسس للمشاركة في مجموعة "بريكس" أيضا.

وقال فيرشينين في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لقد تم انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأعتقد أن هذا سيكون إضافة كبيرة لمجلس الأمن.. الجزائر، على أية حال، لديها كل الأسس للمشاركة في منظمات إقليمية مهمة، بما في ذلك بريكس".
وأشار فيرشينين إلى أن بريكس الآن "في مرحلة نوعية جديدة تماما"، وأن "لدينا الكثير من الأعضاء الجدد وهذا يشير إلى أننا بحاجة إلى فترة تكيف".

روسيا اليوم

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