الأردنية للطيران في عيدها الرابع والعشرين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تحتفل الأردنية للطيران بمناسبة مرور 24 عام على انطلاق اعمالها كشركة طيران أردنيه مملوكه للقطاع الخاص الاردني , حيث عملت خلال هذه المدة في خدمة قطاع النقل الجوي محليا وعالميا وعملت على تدريب و تأهيل و توظيف الألوف من الكوادر الفنيه المؤهله التي تعمل في مختلف شركات الطيران محليا و عالميا و التي لا تزال تشغل ما يقارب الف موظف في مختلف التخصصات في مجموعات شركاتها التي تتضمن شركات متخصصه في قطاع صيانة الطائرات و السياحه و السفر و الأعلام المرئي و المسموع , و قطاعات الخدمات و الأستثمارات في مختلف المجالات.و من الجدير بالذكر ان الشركة الأردنية للطيران تم تأسيسها بجهود فرديه عام 1999 من قبل الكابتن محمد الخشمان و بعض من المسثمرين الاردنيين و حصلت على ترخيصها من هيئة تنظيم الطيران المدني في 5/10/2000 و قامت بأول رحله على متن طائره بوينغ 737في ذلك اليوم معلنه ابتداء تشغيل رحلاتها الجويه الى مختلف مناطق العالم لخدمة قطاع السياحه و النقل الجوي محليا و اقليميا و عالميا .و في العام 2003 تم اعتماد الشركة الأردنية للطيران كناقل معتمد لنقل قوات حفظ السلام في العالم بعد ان تم شراء طائرات من نوع ايرباص 310 و طائرات بوينغ 737 و صل عددها في تلك السنه الى 8 طائرات يعمل على تشغيلها ما يزيد عن 300 موظف .



استمرت اعمال الشركه لخدمه قطاع السياحه و النقل الجوي العالمي بالاضافه لقوات حفظ السلام و حصلت على العديد من كتب التقدير من مختلف دول العالم و الهيئات العالميه الرسميه و من ضمنها الامم المتحده من خلال الدوائر المختلفه في نقل قوات حفظ السلام عالميا و منظمة الاغذيه الدوليه WFB ومنظمة رعاية شؤون المهاجرين العالميه IOM و غيرها من الاعتمادات الدوليه الرسميه و الغير الرسميه و كما تم منح الشركه اعلى شهادات الامن و السلامه العالميه من قبل منظمة IATA في سنة ال 2006 تماشيا مع متطلبات الامن و السلامه العالمي IOSA و كما تم خلال السنوات من 2006 لغاية 2012 منح الشركه تصاريح دوليه للتشغيل من والى مختلف دول العالم من اهمها كندا واروبا وشرق اسيا وامريكا الجنوبيه وصولا الى استراليا و حسب متطلبات برامج الامن و السلامة و قواعد النقل المعتمده في هذه الدول والقارات .



تم الحصول على رخصة التشغيل المنتظم في العام 2011 حسب التشريعات و التحديثات التي تمت في هيئة تنظيم الطيران المدني و بعد اصدار قانون الطيران المدني وما تفرع عنه من تشريعات تختص بتنظيم اعمال قطاع النقل الجوي في الاردن , حيث بدأت الشركه بتشغيل رحلات منتظمه الى بعض الدول العربيه كمصر و لبنان و السعوديه و الامارات العربيه المتحده و الكويت و غيرها من الدول, اضافة الى استمرار تشغيل رحلاتها الغير منتظمه كرحلات سياحيه و رحلات نقل لخدمة الامم المتحده و قطاع النقل الجوي العالمي بالتعاون مع كافة الدول الشقيقه و الصديقه للمملكه الاردنيه الهاشميه.

كما شاركت الشركه في نقل المشاركين في العديد من الفعاليات العالميه و في الظروف الطارئه و التي كان من ضمنها اجلاء العديد من المواطنين قبل الاعلان عن جائحة كورونا العالميه الى امريكا و كندامن مختلف مناطق العالم.



ومن الجدير بالذكر ان الشركه الاردنيه للطيران استمرت باعمالها و بنفس الطاقه الانتاجيه من موظفيها في اعمالهم في الشركه خلال جائحة كورونا و بالرغم من الظروف القاهره التي عانت منها شركات الطيران العالمية و ادت الى افلاس و اغلاق الكثير منها اضافه الى الاستغناء عن اعمال مئات الالوف من المهنين و الموظفين العاملين في قطاع النقل الجوي والسياحه في العالم بأسره .



و لا بد من الاشاره الى ان الدعم الحقيقي الاوحد الذي تلقته الشركه خلال جائحة كورونا للحفاظ على وجود موظفيها في اعمالهم و استمرار ادائهم و كان بالتعاون مع المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي و التي اوجدت برنامج استدامه و تضامن واحد و اثنين للتخفيف على الشركات في القطاع الخاص للتخفيف عن الشركات في هذه الجائحه كما كان هناك دور كبير للبنك المركزي الاردني و بنك الاسكان للتجاره و التمويل في تأجيل الاقساط و القروض الممنوحه للشركه الاردنيه للطيران مسبقا لغايات مزاولة اعمالها و شراء الطائرات واللذي استمر التاجيل الى ما بعد انتهاء الجائحه و عبور الشركه الاردنية للطيران و موظفيها بسلام من اثار و تداعيات جائحه كورونا.

و في سياق اخر فان مجموعة شركات الاردنيه للطيران و التي حققت نجاحات كبيره في مختلف اعمالها و في القطاعات المختلفه في خدمه الاقتصاد الوطني استطاعت خلال الأربعة و عشرين عاماً التي مضت من دعم و رفد الاقتصاد الوطني الاردني بمساهمات ماليه مباشره و غيرمباشرة تشهد لها الارقام في اجهزه الدولة المختلفه كما و ساهمت المجموعه في التخفيف من عبء البطاله من خلال التدريب و التاهيل و التوظيف لشباب و شابات المجتمع الاردني و الذين ما زالو على راس اعمالهم سواء مع مجموعه الشركات او عاملين مغتربين في مختلف دول العالم سواء في قطاع الخاص العالمي او لدى بعض الاجهزه الحكوميه في مختلف الدول كدول الخليج العربي و السعوديه و بعض الدول الاوروبيه . هذا اضافة الى مساهمتها بشكل كبير في برامج المسؤولية المجتمعية في الاردن وفلسطين تجاوزت بلغة الارقام ملايين الدنانير .



ان مسيرة الشركة و تاريخها الذي يشهد له الجميع محليا و عالميا لا تزال مستمره و يعمل المسثمرين و القائمين على ادارتها على تطويرها بشكل مستمر لزياده الاستثمار في مختلف القطاعات و فتح المجالات امام الشباب الطموحين لممارسه دورهم المهني محليا و عالميا لخدمة الانسانيه جمعاء.

