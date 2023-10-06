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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر إيزو اليابانية

10/6/2023 6:10:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوكيو/PNN-أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالًا بقوة 6.1 درجة ضرب جزر إيزو اليابانية اليوم الجمعة.

وذكر المركز، أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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