زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر إيزو اليابانية

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر إيزو اليابانية
التاريخ
10/6/2023 6:10:11 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طوكيو/PNN-أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالًا بقوة 6.1 درجة ضرب جزر إيزو اليابانية اليوم الجمعة.
وذكر المركز، أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
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