بمراسم عسكرية.. تشيع جثمان الشهيد لبيب ضميدي في نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-شاركت جماهير فلسطينية غفيرة ، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد لبيب ضميدي(19عاما)، من بلدة حوارة جنوب نابلس.





وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، بمشاركة شعبية جماهيرية ووطنية حاشدة، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والمطالبة بمحاسبته.





وجاب موكب التشييع شوارع المدينة وصولا إلى منزل ذوي الشهيد في بلدة حوارة، ليلقي والداه وأهله وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة عليه.





وكان الشهيد لبيب ضميدي أصيب برصاصة مستعمر أطلق النار بصورة مباشرة صوب الشهيد ضميدي ما أدى إلى إصابته بصورة حرجة في القلب آدت الى استشهاده.





وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 60 مواطنا بينهم 4 أطفال أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على شاب ومنعت طواقمها من تقديم الإسعاف له.







