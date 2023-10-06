بمراسم عسكرية.. تشيع جثمان الشهيد لبيب ضميدي في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-شاركت جماهير فلسطينية غفيرة ، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد لبيب ضميدي(19عاما)، من بلدة حوارة جنوب نابلس.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، بمشاركة شعبية جماهيرية ووطنية حاشدة، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والمطالبة بمحاسبته.
وجاب موكب التشييع شوارع المدينة وصولا إلى منزل ذوي الشهيد في بلدة حوارة، ليلقي والداه وأهله وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة عليه.
وكان الشهيد لبيب ضميدي أصيب برصاصة مستعمر أطلق النار بصورة مباشرة صوب الشهيد ضميدي ما أدى إلى إصابته بصورة حرجة في القلب آدت الى استشهاده.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 60 مواطنا بينهم 4 أطفال أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على شاب ومنعت طواقمها من تقديم الإسعاف له.
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