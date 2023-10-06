يلا نحكي: هوامش الصفقة السعودية - الأميركية بقلم جهاد حرب

MENAFN - Palestine News Network )

تصاعدت وتيرة الحديث عن صفقة سعودية – أمريكية في الشهرين الأخيرين تشمل بالإضافة إلى ما يتعلق بطبيعة العلاقة الثنائية السعودية- الأميركية؛ كإقامة حلف عسكري وحصول السعودية على أسلحة متطورة وإنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية، انفتاحاً سعودياً على دولة الاحتلال الإسرائيلي استكمالاً لجهد أميركي لتطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل.



في المقابل ترى القيادة السعودية أنّ العلاقة مع إسرائيل تتطلب الأخذ بعين الاعتبار أساس الصراع العربي الإسرائيلي وهي المسألة الفلسطينية. بغض النظر عن هامشية هذه المسألة وعن حيزها في النقاش الثنائي السعودي الأميركي إلا أن إتمام هذه الصفقة لا يتم من دونها/ غيرها؛ لأسباب داخلية أميركية تتعلق بميكانيزمات إدارة العلاقات الداخلية في النظام السياسي الأميركي، وببواعث التأثير على أعضاء الكونغرس "الديمقراطيين والجمهوريين مجتمعين" الذين يتأثرون بالموقف الإسرائيلي ويعتبرون مصلحة إسرائيل مكون أساسي في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لإخراج هذه الصفقة إلى حيز الوجود.



ولأسباب سعودية تتعلق بالرابطة القومية والدينية بالمسألة الفلسطينية من جهة، والقدرة على تمرير عملية التطبيع في الداخل السعودي من جهة ثانية، والمكانة السياسية والدينية التي تحظى بها السعودية في العالمين العربي والإسلامي التي تجعل من إقامة علاقات تطبيعية مع إسرائيل مدخلا "بوابة" واسعاً لتطبيع دول عربية وإسلامية دون النظر للموقف الفلسطيني أو أهمية للمسألة الفلسطينية من جهة ثالثة.

هذه الصفقة ليست موجة عاتية يمكن تجاوزها بالعند والصراخ، إنما هي إعصار قادم لا محالة يضرب المنطقة ويجرف معه أساسات البناء البالية وغير المتينة، كما حدث بإعصار دانيال في مدينة درنة الليبية. وفي ظني أن الفلسطينيين الأكثر تأثراً بهذا الاعصار؛ فهم الأقل حظاً لدى مكونات السياسة الأميركية، وهم لا يمتلكون القدرة على التأثير في القرار السعودي؛ لضعف العلاقة الفلسطينية السعودية والجفاء الحاصل منذ سنوات، ولضعف التضامن العربي الرسمي مع القيادة الفلسطينية، ناهيك عن شبه العزلة القائمة على المستوى الدولي، إضافة إلى حالة الانقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني والأزمات المتلاحقة لنظام الحكم.





من دون الانتقاص من المكانة الرمزية والأخلاقية للمسألة الفلسطينية لدى الشعوب العربية والإسلامية وتأثيرها على قرارات الأنظمة العربية، لكن ضعف "مركز القوة" الفلسطينيين؛ بسبب الانقسام الفلسطيني، وضعف شرعية النظام السياسي لعدم إجراء الانتخابات على مدار الثلاثة عشرة سنة الفارطة "أي منذ انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي والرئاسية عام 2010"، وتراجع مكانة القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، يُظهر أنّ أفضل ما سيحصلون عليه، في هذه الحالة، هو العودة إلى دوامة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية مقابل تحسينات/ امتيازات اقتصادية للفلسطينيين وبعض إجراءات التهدئة؛ لاستخدام الفلسطينيين جسراً "كوبري" للعبور نحو التطبيع، أو أنْ يكونوا على هامش الهامش؛ كما جرى في مبادرة الرئيس الأمريكي جورج بوش؛ للقيام بحرب الخليج 1991، لعقد مؤتمر مدريد من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين وفود عربية مع الحكومة الإسرائيلية كل على حدة.