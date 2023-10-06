غداً.. اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

يبدأ غداً السبت 7 أكتوبر، يوم الانتخاب الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

وقد أدلى الناخبون بأصواتهم، اليوم الجمعة (6 أكتوبر)، عن بُعد - فقط - من داخل الدولة وخارجها عن طريق تطبيق "شارك للإمارات" المتوافر على متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، ورابط التصويت في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-UAENEC).

وستنطلق عملية التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب“ 24 مركزاً انتخابياً” في يوم الانتخاب الرئيس (7 أكتوبر) في تمام الساعة“الثامنة” صباحاً وتستمر حتى الساعة“الثامنة” مساء، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، والذي سينتهي في تمام الساعة“الثامنة” من مساء اليوم نفسه بتوقيت دولة الإمارات.

جاهزية تامة

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن يوم الانتخاب الرئيس يمثل فرصة للناخبين الذين لم يصوتوا خلال فترة التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر) ويوم (6) أكتوبر المخصص للتصويت عن بُعد فقط، للمشاركة بفاعلية في هذا الواجب الوطني. حيث سيتم بعد إغلاق المراكز إعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت، وإعلان القائمة الأولية للفائزين في الانتخابات.

وحثت اللجنة جميع الناخبين على تفعيل نظام الهوية الرقمية وتحميل تطبيقي "شارك للإمارات" و"اللجنة الوطنية للانتخابات"؛ ليتمكنوا من التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها.

وأكدت اللجنة على جاهزية جميع مراكز الانتخاب التامة والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت؛ حيث تم توفير الإمكانات كافة التي تضمن أعلى معايير الدقة للعملية الانتخابية، وتمكن الناخبين من التصويت بيسر وسهولة.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في عمليات التصويت في يوم الانتخاب الرئيس، لافتة إلى ضرورة الإسراع في الخروج من مركز الانتخاب بعد إتمام عملية التصويت، لإفساح المجال لغيرهم من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا إذا كان الشخص مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.

كما دعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين ووكلائهم ومؤيديهم إلى الامتناع عن ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة؛ تنفيذاً لحكم المادة (35/2) من التعليمات التنفيذية للانتخابات.

ولفتت اللجنة إلى أنه يُتاح للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز انتخاب سواء في الإمارة التي ينتمي إليها أو في أي إمارة أخرى.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في مركز الانتخاب الرئيس في "مركز أبوظبي للطاقة"، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل في يوم الانتخاب الرئيس الموافق لتاريخ (7) أكتوبر 2023م.

- مراكز التصويت في يوم الانتخاب الرئيس

وتضم مراكز الانتخاب المعتمدة للتصويت الإلكتروني في يوم الانتخاب الرئيس (24) مركزاً، موزعة على الإمارات على النحو التالي: 9 مراكز في إمارة أبوظبي، منها 3 مراكز في مدينة أبوظبي ومقارها: مركز أبوظبي للطاقة، وجامعة زايد، ومجلس الهواشم، و3 مراكز في منطقة الظفرة، ومقارها: قاعة أفراح مدينة زايد، وقاعة أفراح مدينة غياثي، وقاعة أفراح السلع، و3 مراكز في منطقة العين، ومقارها: مركز العين للمؤتمرات، وقاعة أفراح الوقن، وقاعة أفراح الهير.

بينما يبلغ عدد مراكز الانتخاب في إمارة دبي 3 مراكز، ومقارها: قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، وقاعة أفراح حتا، ومجلس الخوانيج، إضافة إلى 5 مراكز انتخاب في إمارة الشارقة، ومقارها: نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي مليحة الثقافي الرياضي، ومجلس ضاحية البستان، ومركز إكسبو خورفكان، ومجلس ضاحية خور كلباء.

كما تم تحديد مركزين انتخابيبن في إمارة عجمان، ومقارهما قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، ومركز سند للخدمات في منطقة مصفوت، إضافة إلى تحديد مركزين انتخابيين في إمارة رأس الخيمة، ومقارهما مركز إكسبو، ومركز شباب الغيل، ومركزين انتخابيين في إمارة الفجيرة، ومقارهما مركز الفجيرة للمعارض، ومركز دبا للمعارض، فضلاً عن تحديد مركز انتخابي واحد في أم القيوين، ومقره قاعة الاتحاد للمناسبات.

وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-UAENEC) المتوفر على متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005) .