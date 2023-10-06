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سعر الجنيه المصري مقابل العملات العربية اليوم الجمعة 6 أكتوبر

10/6/2023 5:25:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق سعر الجنيه المصري ثباتاً اليوم الجمعة 6 أكتوبر مقابل العملات العربية في سوق الصرف.

الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

ولامس سعره في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

ووصل سعره في بنك الإسكندرية إلى 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعره في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.99 جنيه للشراء و99.91 جنيه للبيع.

ولامس في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع.

ووصل في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 98.48 جنيه للشراء 100.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 98.99 جنيه للشراء و99.91 جنيه للبيع.

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