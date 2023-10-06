50 أسيرًا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلن 50 معتقلا من معتقلي "ريمون" الذين نقلوا إلى سجن "نفحة"، إضرابهم المفتوح عن الطعام، ابتداء من اليوم الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن "50 معتقلا من معتقلي ريمون الذين نقلوا إلى سجن نفحة سلموا صباح اليوم رسالة إلى إدارة السجون تتضمن إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم، احتجاجا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم، وعزلهم بشكل جماعي في قسم 10 في سجن نفحة حتى اليوم، واحتجازهم في ظروف قاسية".
يذكر أن معتقلي "ريمون" ومن جرى نقلهم إلى سجن "نفحة" أعلنوا مطلع الأسبوع المنصرم أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجن، التي تأتي في سياق العدوان المستمر بحق المعتقلين.
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