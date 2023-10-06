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50 أسيرًا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

10/6/2023 5:14:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلن 50 معتقلا من معتقلي "ريمون" الذين نقلوا إلى سجن "نفحة"، إضرابهم المفتوح عن الطعام، ابتداء من اليوم الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن "50 معتقلا من معتقلي ريمون الذين نقلوا إلى سجن نفحة سلموا صباح اليوم رسالة إلى إدارة السجون تتضمن إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم، احتجاجا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم، وعزلهم بشكل جماعي في قسم 10 في سجن نفحة حتى اليوم، واحتجازهم في ظروف قاسية".

يذكر أن معتقلي "ريمون" ومن جرى نقلهم إلى سجن "نفحة" أعلنوا مطلع الأسبوع المنصرم أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجن، التي تأتي في سياق العدوان المستمر بحق المعتقلين.

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