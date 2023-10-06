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الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ65 على التوالي

10/6/2023 5:14:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-يواصل المعتقل الإداري كايد الفسفوس (34 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 65 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري، وسط مخاوف كبيرة على حياته.

‫وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن المعتقل الفسفوس يعاني من اختناق مستمر وضيق تنفس، وآلام حادة في المفاصل والظهر، ويعاني أيضا من النوم المتقطع، وعدم القدرة على القيام بالمهام الإنسانية الأساسية كالاستحمام وغيرها، كما فقد الكثير من وزنه منذ بداية الإضراب، ويرفض الخضوع للفحوصات الطبية وأخذ المدعمات الصحية.

وكانت المحكمة العسكرية للاحتلال في سجن "عوفر" رفضت أمس الخميس، الاستئناف المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين للمعتقل الفسفوس.

‫يذكر أن إدارة سجون الاحتلال عزلت المعتقل الفسفوس منذ بداية إضرابه المفتوح عن الطعام في ظروف وإجراءات تنكيلية في عزل سجني "النقب" و"عسقلان"، ولم تنقله إلى مستشفى مدني ليتلقى الرعاية الصحية المناسبة رغم طلبه وتردي وضعه الصحي، بل نقلته إلى "عيادة سجن الرملة" التي تفتقد إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية منذ عدة أيام.

‫وكان الفسفوس قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام عام 2021 لمدة 131 يوما، وإضرابا آخر عام 2019 استمر لعدة أيام، وكلاهما كانا رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.

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