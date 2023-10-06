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إعصار شديد يضرب شبه جزيرة ساخالين الروسية

10/6/2023 5:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ضرب إعصار شديد ليلة 6 أكتوبر شبه جزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة في جنوبها.
وأعلنت السلطات في عاصمة المنطقة يوجنو ساخالينسك حالة الطوارئ، حيث مجاري المياه والطين يغمران الشوارع. والسيارات مغطاة بالماء حتى السقف تقريبا. وتفاجأ ركاب الحافلات بتدفق الماء مباشرة إلى المقصورة.

وتحولت القنوات الصغيرة إلى أنهار متدفقة. وشوهدت هناك موجات من المياه في بعض أحياء المدينة. وغمرت المياه الطرق ومحطات الحافلات والحدائق والمتنزهات والطوابق الأولى والأقبية في المباني. وانقطعت الكهرباء عما يقرب من 3000 ساكن، وتم إلغاء التعليم في المدارس. وحسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية المحلية فإن الأمطار لن تتوقف إلا بحلول الليل.

روسيا اليوم

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