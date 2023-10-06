توضيح من وزارة العمل بشأن عمل الأحداث

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن المادة رقم (75) من قانون العمل الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى "يحظر تشغيل الحدث:



أ‌- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.



ب‌- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.



ج- في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.

2) تشير المادة (76) من قانون العمل والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث

على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:



أ‌- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.



ب‌- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.



ج- موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته".