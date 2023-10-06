انخفاض العملة الروسية ومؤشر بورصة موسكو الرئيسي يصعد

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 63 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 101.3 روبل. في حين صعد اليورو بواقع 69 كوبيكا إلى 106.46 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو. وعلى صعيد تداولات الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.39% إلى 3144.48 نقطة، بينما تراجع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.11% إلى 981.51 نقطة.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.