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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

10/6/2023 5:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة من أقل مستوى في 7 أشهر، في ظل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، ووسط ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري في أميركا.


وحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1836 دولارا للأونصة، لكنها تتجه نحو خسائر لثاني أسبوع على التوالي، إذ انخفضت 1.3 بالمئة.

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