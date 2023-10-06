ارتفاع أسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة من أقل مستوى في 7 أشهر، في ظل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، ووسط ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري في أميركا.
وحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1836 دولارا للأونصة، لكنها تتجه نحو خسائر لثاني أسبوع على التوالي، إذ انخفضت 1.3 بالمئة.
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