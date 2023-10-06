مؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض مسجلاً خسائر أسبوعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية وسط خسائر أسهم قطاع التكنولوجيا، ووسط ترقب لإشارات حول المسار المرتقب للاحتياطي الفدرالي.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بنحو 0.26 بالمئة إلى 30994 نقطة مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 2.7 بالمئة، فيما استقر مؤشر توبكس مسجلاً 2264 نقطة، متكبداً خسائر أسبوعية بنحو 2.5 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وانخفضت الأسهم المرتبطة بالنمو والتي تتأثر بأسعار الفائدة، فهبط سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.59 بالمئة، فيما انخفض سهم أدفانست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.65 بالمئة.
كما انخفضت أسهم شركات الطاقة بنحو 2.21 بالمئة ليصح أسوأ القطاعات أداءً.
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