مؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض مسجلاً خسائر أسبوعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية وسط خسائر أسهم قطاع التكنولوجيا، ووسط ترقب لإشارات حول المسار المرتقب للاحتياطي الفدرالي.



وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بنحو 0.26 بالمئة إلى 30994 نقطة مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 2.7 بالمئة، فيما استقر مؤشر توبكس مسجلاً 2264 نقطة، متكبداً خسائر أسبوعية بنحو 2.5 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وانخفضت الأسهم المرتبطة بالنمو والتي تتأثر بأسعار الفائدة، فهبط سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.59 بالمئة، فيما انخفض سهم أدفانست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.65 بالمئة.



كما انخفضت أسهم شركات الطاقة بنحو 2.21 بالمئة ليصح أسوأ القطاعات أداءً.