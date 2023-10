تكريم رئيس مجلس إدارة شركة SISECAM التي تعمل في مصر منذ ربع قرن بجائزة مرموقة

İSTANBUL, TURKEY, October 6, 2023 /EINPresswire / -- وعضو مجلس الإدارة التنفيذي الأستاذ الدكتور أحمد كيرمان على جائزة "شخصية العام في مجال الزجاج" لمساهماته في تطوير صناعة الزجاج العالمية. تم تقديم هذه الجائزة المرموقة - المعروفة بـ "أوسكار" صناعة الزجاج - إلى الأستاذ الدكتور كيرمان من قبل لجنة تحكيم جائزة فينيكس في مدينة كومو بإيطاليا.

هذا وقد حصل رئيس Sisecam وعضو مجلس الإدارة التنفيذي الأستاذ الدكتور أحمد كيرمان على جائزة "شخصية العام في مجال الزجاج لعام 2023" من أجل مساهماته طويلة الأمد والمهمة والقيمة في مجال صناعة الزجاج العالمية. تم تقديم هذه الجائزة المرموقة - المعروفة على نطاق واسع بـ "أوسكار" صناعة الزجاج - إلى الأستاذ الدكتور كيرمان من قبل لجنة جائزة فينكس في حفل خاص أقيم في مدينة كومو بإيطاليا. اجتمع ممثلو صناعة الزجاج العالميين وعالم الأعمال في هذا الحدث الخاص، حيث قام رئيس لجنة جائزة فينيكس لينكولن براون بتقديم الجائزة للأستاذ الدكتور أحمد كيرمان.

نستطيع حل مشاكل العالم المشتركة عن طريق الحكمة المشتركة

وفي حفل توزيع الجوائز، ألقى الأستاذ الدكتور أحمد كيرمان كلمة حول كيف يمكن لصناعة الزجاج أن تلعب دورًا نشطًا في حل التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم حاليًا، وقال: "اليوم، يواجه العالم ثلاث مشكلات مهمة، ويمكن لمجال صناعة الزجاج أن يلعب دورا حيويا في حل هذه المشاكل. أكبر قضية يواجهها العالم اليوم هي التوزيع غير المتساوي للدخل. حيث يتعين على مجال صناعة الزجاج أن تتبنى نهجاً بناءً وأكثر شمولاً لا يثري مساهميه فحسب، بل يساهم في إثراء موظفيه أيضاً. يجب أن نتجاوز وزن كل شيء بموازين التكاليف والأرباح بعد إخراج الفوائد والضرائب ونزيد من جهودنا لتصحيح توزيع الدخل في بيئة مجال صناعة الزجاج. من القضايا المُلحّة الأخرى أن مفهوم العالم المستدام لا يتم أخذه في الاعتبار بالشكل الكافي من أجل المصالح السياسية والاقتصادية، على الرغم من أنه يتم الحديث عنه بقوة وخاصة في البلدان المتقدمة وفي الأمم المتحدة. قبل كل شيء، تحتاج صناعة الزجاج إلى العمل معًا لمعالجة استخدام الموارد. ومن أجل معالجة مشاكلنا المشتركة بفعالية، يتعين علينا أن ننشئ مفهوماً مشتركاً خالصاً من الرغبة المطلقة في الربح، يركز على التعاون والمساهمة بدلاً من المنافسة. من القضايا الحرجة الأخرى أن عدد سكان العالم قد تجاوز 8 مليارات نسمة، وأن النساء اللاتي يشكلن أكثر من نصف السكان ما زلن لا يحصلن على بيئة عادلة على الرغم من الكثير مما قيل ويقال حول هذه المشكلة. علينا أيضًا أن نعمل بجد أكبر لتوفير فرص متساوية للنساء في مجال صناعة الزجاج على جميع المستويات وفي كل مرحلة من مراحل الإنتاج."

كما أعرب الأستاذ الدكتور كيرمان عن رأيه حول جائزة أفضل شخصية في مجال الزجاج لهذا العام قائلاً: "إنه لشرف عظيم أن أحصل على هذه الجائزة المرموقة. تضمنت رحلتي المهنية أدوارًا عملتُ بها كقاضٍ وأكاديمي ومصرفي، وبلغت مسيرتي ذروتها في تجربتي في مجال صناعة الزجاج. إنه أمر مثير للاهتمام للغاية على كلا الصعيدين الدافع والمسؤولية أن نعرف أن ما نقوم به يتم اتباعه وتقديره في هذا القطاع. أود أن أشكر الأعضاء المتميزين في اللجنة."

صرح رئيس لجنة جائزة فينيكس لينكولن براون أنهم سعداء جدًا بتقديم هذه الجائزة للأستاذ الدكتور أحمد كيرمان، الذي قدم مساهمات كبيرة في مجال تطوير صناعات الزجاج على مدار 17 عامًا. كما أشار أيضًا إلى أن Sisecam استطاعت أن تصبح قوة عالمية تحت قيادة الأستاذ الدكتور كيرمان الملهمة.

يعمل بمجموعة Sisecam حوالي 670 شخصًا في مصر.

تعد مصر إحدى الدول التي تقوم فيها مؤسسة Sisecam بأنشطة الإنتاج كمساهم عالمي في صناعات الزجاج والكيماويات. تجري مجموعة Sisecam عمليات تصنيع في 14 دولة في أربع قارات ويعمل بها 24000 موظف حيث تصل منتجاتها إلى 150 دولة حول العالم. في عام 1998، بدأت شركة Sisecam أنشطة الإنتاج في مصر لإنتاج الزجاج من الرمل. وفي عام 2017، حققت شركة Sisecam نموًا غير عضوي في السوق المصري وامتلكت منشأة لتصنيع الأواني الزجاجية. تعمل شركة Sisecam في مجال تصنيع الأواني الزجاجية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 25,000 طن، ويبلغ إجمالي استثمارات Sisecam في مصر حتى الآن 112 مليون دولار أمريكي. شركة Sisecam توظف 670 شخصًا في مصر بما في ذلك مورديها الفرعيين. وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بلغ إجمالي صادرات Sisecam من مصر أكثر من 6,3 مليون دولار أمريكي. تعتبر شركة Sisecam مصر بوابة مهمة للسوق الأمريكية وتولي أهمية استراتيجية لأنشطتها في البلاد.



نبذة حول الأستاذ الدكتور أحمد كيرمان

على مدار حياته المهنية، أتيحت للأستاذ الدكتور أحمد كيرمان الفرصة لاستكشاف مهاراته في مجالات متنوعة مثل القانون والخدمات المصرفية والأوساط الأكاديمية، حيث ساهم كل منها في نموه المهني وإثراء منظوره الفكري. في عام 2006، انضم إلى شركة Sisecam، ومنذ ذلك الحين كرس نفسه للمساهمة في نجاح صناعة الزجاج العالمية. ومنذ عام 2006، شغل منصب رئيس مجلس إدارة Sisecam وأصبح عضوًا تنفيذيًا من عام 2006 إلى عام 2011. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من عام 2011 إلى عام 2021. رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي اعتباراً من 30 مارس 2021. تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة في 1 يونيو 2021 وعضوًا تنفيذيًا مفوضًا لمجلس الإدارة في إجتماع الأمانة العامة الذي أُقيم في 28 مارس 2022.

وضعت مجموعة Sisecam أهدافها للريادة العالمية وهدف أن تصبح واحدة من أهم 3 شركات مصنعة في مجال أنشطتها الأساسية وقد تم هذا تحت قيادته. كما أطلق مشروعاً هاماً للغاية لتطوير البنية التحتية لإعداد مجموعة Sisecam للمستقبل. تلى ذلك دمج One Sisecam والذي كان الدمج الأكبر في تاريخ الأسواق الكبرى في تركيا. منذ عام 2006 توسعت شركة Sisecam في توصيل منتجاتها إلى 150 دولة وزادت مبيعاتها بمقدار 3,5 أضعاف. وبحلول عام 2022، تخطت حصة المبيعات العالمية 60%. وقد زاد إنتاج الزجاج السنوي لشركة Sisecam بمقدار 2,3 ضعفًا، كما زاد إنتاج رماد الصودا بمقدار 4,2 ضعفًا. ارتفع عدد موظفي Sisecam من 15 ألفًا إلى أكثر من 24 ألفًا خلال 17 عامًا.

كما تم تكريم كيرمان بوسام "كافاليير" من "وسام نجمة إيطاليا" الذي رشحه له وزير الخارجية وقلده إياه رئيس الجمهورية الإيطالية، تقديرا لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين إيطاليا وتركيا. وقد قام رئيس جمهورية تتارستان بتكريمه بـ”وسام العمل الشجاع” تقديراً لإسهامات Sisecam في تنمية الاستثمارات

والتعاون الاقتصادي. وقد تم تكريم الأستاذ كيرمان بـ "وسام التقدير" لمساهماته في التنمية الاقتصادية لمنطقة تارغوفيشته في بلغاريا. كما حصل أيضًا على جائزة "أفضل رئيس مجلس الإدارة لهذا العام" في حفل توزيع جوائز Le Fonti، وهي منصة جوائز لإحدى المؤسسات الإعلامية الاقتصادية الرائدة في إيطاليا. في عام 2019، وتقديرًا لمساهماته طوال مسيرته في علوم وتكنولوجيا الزجاج، وتشجيع تبادل المعرفة وتعزيز مجتمع الزجاج الوطني والدولي، حصل على "جائزة الرئيس" من اللجنة الدولية للزجاج (ICG).

حول Sisecam

تأسست شركة Sisecam عام 1935 لتأسيس صناعة الزجاج في تركيا بما يتماشى مع رؤية مصطفى كمال أتاتورك، القائد العظيم الذي يحظى باحترام عالمي.وقد أصبحت شركة Sisecam اليوم شركة رئيسية رائدة عالمياً في مجالات الزجاج والكيماويات. وتعد شركة Sisecam الشركة العالمية الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات الأساسية لإنتاج الزجاج - بما في ذلك الزجاج المسطح والأواني الزجاجية وتغليف الزجاج والألياف الزجاجية. حاليًا، تُصنف مجموعة Sisecam بين أكبر شركتين مصنعتين للأواني الزجاجية في العالم وأفضل خمسة منتجين لتغليف الزجاج والزجاج المسطح. تعد Sisecam واحدة من أكبر ثلاث شركات منتجة لرماد الصودا في العالم والرائدة عالميًا في مجال المواد الكيميائية الخاصة بالكروميوم.

تلعب شركة Sisecam دورًا رائدًا في مجالات الزجاج المسطح، والأواني الزجاجية ، والتغليف الزجاجي، والكيماويات، والسيارات، والألياف الزجاجية، والتعدين، والطاقة، وإعادة التدوير. كما تدير شركة Sisecam منشآت إنتاج في ألمانيا وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والبوسنة والهرسك والاتحاد الروسي وجورجيا وأوكرانيا ومصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تركيا.

تتخذ مجموعة Sisecam خطوات حازمة نحو هدفها المتمثل في أن تصبح واحدة من أفضل 3 شركات مصنعة في العالم في مجالات نشاطها الرئيسية، كما تستمر بمواردها البشرية المختصة وتقنياتها الذكية دون انقطاع في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وثقافتها من خلال النظر في ضرورات المستقبل. إن شركة Sisecam التي تتمتع بخبرة تزيد عن 88 عامًا وبكادر يبلغ أكثر من 24 ألف موظف وأنشطة إنتاجية في 14 دولة في أربع قارات وشبكة مبيعات تضم أكثر من 150 دولة، تتابع رحلة نموها بما يتماشى مع سياسة استراتيجية "التميز العالمي" ونهج شامل يدعم تطوير النظام البيئي للشركة بأكمله. تتحمل شركة Sisecam مسؤولية حماية الكوكب وتمكين المجتمع وتطوير الحياة من خلال إستراتيجيتها CareforNext، المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمحورة حولها. تستخدم شركة Sisecam جميع خبراتها وكفاءاتها لتعزيز التنمية المستدامة في كل جانب.

