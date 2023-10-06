تكريم رئيس مجلس إدارة شركة SISECAM التي تعمل في مصر منذ ربع قرن بجائزة مرموقة

İSTANBUL, TURKEY, October 6, 2023 /EINPresswire / -- وعضو مجلس الإدارة التنفيذي الأستاذ الدكتور أحمد كيرمان على جائزة "شخصية العام في مجال الزجاج" لمساهماته في تطوير صناعة الزجاج العالمية. تم تقديم هذه الجائزة المرموقة - المعروفة بـ "أوسكار" صناعة الزجاج - إلى الأستاذ الدكتور كيرمان من قبل لجنة تحكيم جائزة فينيكس في مدينة كومو بإيطاليا.

هذا وقد حصل رئيس Sisecam وعضو مجلس الإدارة التنفيذي الأستاذ الدكتور أحمد كيرمان على جائزة "شخصية العام في مجال الزجاج لعام 2023" من أجل مساهماته طويلة الأمد والمهمة والقيمة في مجال صناعة الزجاج العالمية. تم تقديم هذه الجائزة المرموقة - المعروفة على نطاق واسع بـ "أوسكار" صناعة الزجاج - إلى الأستاذ الدكتور كيرمان من قبل لجنة جائزة فينكس في حفل خاص أقيم في مدينة كومو بإيطاليا. اجتمع ممثلو صناعة الزجاج العالميين وعالم الأعمال في هذا الحدث الخاص، حيث قام رئيس لجنة جائزة فينيكس لينكولن براون بتقديم الجائزة للأستاذ الدكتور أحمد كيرمان.

نستطيع حل مشاكل العالم المشتركة عن طريق الحكمة المشتركة

وفي حفل توزيع الجوائز، ألقى الأستاذ الدكتور أحمد كيرمان كلمة حول كيف يمكن لصناعة الزجاج أن تلعب دورًا نشطًا في حل التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم حاليًا، وقال: "اليوم، يواجه العالم ثلاث مشكلات مهمة، ويمكن لمجال صناعة الزجاج أن يلعب دورا حيويا في حل هذه المشاكل. أكبر قضية يواجهها العالم اليوم هي التوزيع غير المتساوي للدخل. حيث يتعين على مجال صناعة الزجاج أن تتبنى نهجاً بناءً وأكثر شمولاً لا يثري مساهميه فحسب، بل يساهم في إثراء موظفيه أيضاً. يجب أن نتجاوز وزن كل شيء بموازين التكاليف والأرباح بعد إخراج الفوائد والضرائب ونزيد من جهودنا لتصحيح توزيع الدخل في بيئة مجال صناعة الزجاج. من القضايا المُلحّة الأخرى أن مفهوم العالم المستدام لا يتم أخذه في الاعتبار بالشكل الكافي من أجل المصالح السياسية والاقتصادية، على الرغم من أنه يتم الحديث عنه بقوة وخاصة في البلدان المتقدمة وفي الأمم المتحدة. قبل كل شيء، تحتاج صناعة الزجاج إلى العمل معًا لمعالجة استخدام الموارد. ومن أجل معالجة مشاكلنا المشتركة بفعالية، يتعين علينا أن ننشئ مفهوماً مشتركاً خالصاً من الرغبة المطلقة في الربح، يركز على التعاون والمساهمة بدلاً من المنافسة. من القضايا الحرجة الأخرى أن عدد سكان العالم قد تجاوز 8 مليارات نسمة، وأن النساء اللاتي يشكلن أكثر من نصف السكان ما زلن لا يحصلن على بيئة عادلة على الرغم من الكثير مما قيل ويقال حول هذه المشكلة. علينا أيضًا أن نعمل بجد أكبر لتوفير فرص متساوية للنساء في مجال صناعة الزجاج على جميع المستويات وفي كل مرحلة من مراحل الإنتاج."

كما أعرب الأستاذ الدكتور كيرمان عن رأيه حول جائزة أفضل شخصية في مجال الزجاج لهذا العام قائلاً: "إنه لشرف عظيم أن أحصل على هذه الجائزة المرموقة. تضمنت رحلتي المهنية أدوارًا عملتُ بها كقاضٍ وأكاديمي ومصرفي، وبلغت مسيرتي ذروتها في تجربتي في مجال صناعة الزجاج. إنه أمر مثير للاهتمام للغاية على كلا الصعيدين الدافع والمسؤولية أن نعرف أن ما نقوم به يتم اتباعه وتقديره في هذا القطاع. أود أن أشكر الأعضاء المتميزين في اللجنة."

صرح رئيس لجنة جائزة فينيكس لينكولن براون أنهم سعداء جدًا بتقديم هذه الجائزة للأستاذ الدكتور أحمد كيرمان، الذي قدم مساهمات كبيرة في مجال تطوير صناعات الزجاج على مدار 17 عامًا. كما أشار أيضًا إلى أن Sisecam استطاعت أن تصبح قوة عالمية تحت قيادة الأستاذ الدكتور كيرمان الملهمة.

يعمل بمجموعة Sisecam حوالي 670 شخصًا في مصر.

تعد مصر إحدى الدول التي تقوم فيها مؤسسة Sisecam بأنشطة الإنتاج كمساهم عالمي في صناعات الزجاج والكيماويات. تجري مجموعة Sisecam عمليات تصنيع في 14 دولة في أربع قارات ويعمل بها 24000 موظف حيث تصل منتجاتها إلى 150 دولة حول العالم. في عام 1998، بدأت شركة Sisecam أنشطة الإنتاج في مصر لإنتاج الزجاج من الرمل. وفي عام 2017، حققت شركة Sisecam نموًا غير عضوي في السوق المصري وامتلكت منشأة لتصنيع الأواني الزجاجية. تعمل شركة Sisecam في مجال تصنيع الأواني الزجاجية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 25,000 طن، ويبلغ إجمالي استثمارات Sisecam في مصر حتى الآن 112 مليون دولار أمريكي. شركة Sisecam توظف 670 شخصًا في مصر بما في ذلك مورديها الفرعيين. وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بلغ إجمالي صادرات Sisecam من مصر أكثر من 6,3 مليون دولار أمريكي. تعتبر شركة Sisecam مصر بوابة مهمة للسوق الأمريكية وتولي أهمية استراتيجية لأنشطتها في البلاد.



نبذة حول الأستاذ الدكتور أحمد كيرمان

على مدار حياته المهنية، أتيحت للأستاذ الدكتور أحمد كيرمان الفرصة لاستكشاف مهاراته في مجالات متنوعة مثل القانون والخدمات المصرفية والأوساط الأكاديمية، حيث ساهم كل منها في نموه المهني وإثراء منظوره الفكري. في عام 2006، انضم إلى شركة Sisecam، ومنذ ذلك الحين كرس نفسه للمساهمة في نجاح صناعة الزجاج العالمية. ومنذ عام 2006، شغل منصب رئيس مجلس إدارة Sisecam وأصبح عضوًا تنفيذيًا من عام 2006 إلى عام 2011. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من عام 2011 إلى عام 2021. رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي اعتباراً من 30 مارس 2021. تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة في 1 يونيو 2021 وعضوًا تنفيذيًا مفوضًا لمجلس الإدارة في إجتماع الأمانة العامة الذي أُقيم في 28 مارس 2022.

وضعت مجموعة Sisecam أهدافها للريادة العالمية وهدف أن تصبح واحدة من أهم 3 شركات مصنعة في مجال أنشطتها الأساسية وقد تم هذا تحت قيادته. كما أطلق مشروعاً هاماً للغاية لتطوير البنية التحتية لإعداد مجموعة Sisecam للمستقبل. تلى ذلك دمج One Sisecam والذي كان الدمج الأكبر في تاريخ الأسواق الكبرى في تركيا. منذ عام 2006 توسعت شركة Sisecam في توصيل منتجاتها إلى 150 دولة وزادت مبيعاتها بمقدار 3,5 أضعاف. وبحلول عام 2022، تخطت حصة المبيعات العالمية 60%. وقد زاد إنتاج الزجاج السنوي لشركة Sisecam بمقدار 2,3 ضعفًا، كما زاد إنتاج رماد الصودا بمقدار 4,2 ضعفًا. ارتفع عدد موظفي Sisecam من 15 ألفًا إلى أكثر من 24 ألفًا خلال 17 عامًا.

كما تم تكريم كيرمان بوسام "كافاليير" من "وسام نجمة إيطاليا" الذي رشحه له وزير الخارجية وقلده إياه رئيس الجمهورية الإيطالية، تقديرا لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين إيطاليا وتركيا. وقد قام رئيس جمهورية تتارستان بتكريمه بـ”وسام العمل الشجاع” تقديراً لإسهامات Sisecam في تنمية الاستثمارات

والتعاون الاقتصادي. وقد تم تكريم الأستاذ كيرمان بـ "وسام التقدير" لمساهماته في التنمية الاقتصادية لمنطقة تارغوفيشته في بلغاريا. كما حصل أيضًا على جائزة "أفضل رئيس مجلس الإدارة لهذا العام" في حفل توزيع جوائز Le Fonti، وهي منصة جوائز لإحدى المؤسسات الإعلامية الاقتصادية الرائدة في إيطاليا. في عام 2019، وتقديرًا لمساهماته طوال مسيرته في علوم وتكنولوجيا الزجاج، وتشجيع تبادل المعرفة وتعزيز مجتمع الزجاج الوطني والدولي، حصل على "جائزة الرئيس" من اللجنة الدولية للزجاج (ICG).

حول Sisecam

تأسست شركة Sisecam عام 1935 لتأسيس صناعة الزجاج في تركيا بما يتماشى مع رؤية مصطفى كمال أتاتورك، القائد العظيم الذي يحظى باحترام عالمي.وقد أصبحت شركة Sisecam اليوم شركة رئيسية رائدة عالمياً في مجالات الزجاج والكيماويات. وتعد شركة Sisecam الشركة العالمية الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات الأساسية لإنتاج الزجاج - بما في ذلك الزجاج المسطح والأواني الزجاجية وتغليف الزجاج والألياف الزجاجية. حاليًا، تُصنف مجموعة Sisecam بين أكبر شركتين مصنعتين للأواني الزجاجية في العالم وأفضل خمسة منتجين لتغليف الزجاج والزجاج المسطح. تعد Sisecam واحدة من أكبر ثلاث شركات منتجة لرماد الصودا في العالم والرائدة عالميًا في مجال المواد الكيميائية الخاصة بالكروميوم.

تلعب شركة Sisecam دورًا رائدًا في مجالات الزجاج المسطح، والأواني الزجاجية ، والتغليف الزجاجي، والكيماويات، والسيارات، والألياف الزجاجية، والتعدين، والطاقة، وإعادة التدوير. كما تدير شركة Sisecam منشآت إنتاج في ألمانيا وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والبوسنة والهرسك والاتحاد الروسي وجورجيا وأوكرانيا ومصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تركيا.

تتخذ مجموعة Sisecam خطوات حازمة نحو هدفها المتمثل في أن تصبح واحدة من أفضل 3 شركات مصنعة في العالم في مجالات نشاطها الرئيسية، كما تستمر بمواردها البشرية المختصة وتقنياتها الذكية دون انقطاع في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وثقافتها من خلال النظر في ضرورات المستقبل. إن شركة Sisecam التي تتمتع بخبرة تزيد عن 88 عامًا وبكادر يبلغ أكثر من 24 ألف موظف وأنشطة إنتاجية في 14 دولة في أربع قارات وشبكة مبيعات تضم أكثر من 150 دولة، تتابع رحلة نموها بما يتماشى مع سياسة استراتيجية "التميز العالمي" ونهج شامل يدعم تطوير النظام البيئي للشركة بأكمله. تتحمل شركة Sisecam مسؤولية حماية الكوكب وتمكين المجتمع وتطوير الحياة من خلال إستراتيجيتها CareforNext، المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمحورة حولها. تستخدم شركة Sisecam جميع خبراتها وكفاءاتها لتعزيز التنمية المستدامة في كل جانب.

Aysegul Akyarli

Sisecam

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