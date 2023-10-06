عالم مصرى ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لعلماء العالم بمجال أمراض الجلد

MENAFN - Youm7) اختارت جامعة ستانفورد الأمريكية، للعام الثالث على التوالي، الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بالمركز القومي للبحوث وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة أسماء أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا فى مجال طب أمراض الجلد خلال العام الحالي 2023 .

وأعرب الدكتور محمد الساعي فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، عن سعادته وفخره بهذا الاختيار ورفع اسم مصر في جميع المحافل العلمية الدولية المتميزة .

وأوضح أن جامعة ستانفورد الأمريكية أصدرت قائمة بأسماء أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادا في مختلف التخصصات اعتمادا على قاعدة بيانات ‎ Scopu، على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وعدد الاستشهادات، و معامل "هيرش" والتأليف المشترك ، لافتا إلى أنه تم نشر هذا التقرير في دار النشر الدولية Elsevier بتاريخ 4 أكتوبر الحالي.

والدكتور محمد لطفي الساعي حاصل على العديد من الجوائز والتكريمات الدولية والمحلية منها جائزة الدولة التشجيعية في مناسبتين، كما حصل على جائزة الاتحاد الأفريقي في العلوم ، وتم تكريمه بنوط الامتياز من الطبقة الأولى في عام 2017.



