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وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 30 آلاف وظيفة معلم مساعد

10/6/2023 4:36:16 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،، حيث تفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
وأشاد وزير التريبة والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد وهي المهنة السامية التي تسهم في تشكيل وعي وفكر ثروتنا من الموارد البشرية.
وأكد الوزير على أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.
وفي حوار مع المعلمين المتقدمين لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني، طالبهم الدكتور رضا حجازي بأهمية الاستعداد لاستكمال باقي مسار الاختبارات التي بدأت باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعقبها اجراء تدريبات اللياقة البدنية والذهنية وانتهاء بالاختبارات المقررة من قبل جهة معنية، وذلك في إطار الآليات التي تم تحديدها لانتقاء المعلمين الجدد.
ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ التهنئة لوزير التربية والتعليم وجموع المعلمين لاحتفالهم باليوم العالمي للمعلم، الموافق 5 أكتوبر من كل عام والذي يعد تقديرا واعتزازا بالدور الكبير الذي يقوم به المعلم،ورسالته السامية.
وأعلن الدكتور صالح الشيخ، عن عزم الجهاز بالتنسيق مع الوزارة الإعلان عن مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم للعام الثالث، وذلك في شهر يناير المقبل على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز ، مناشدا الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقة العام الأول ومسابقة العام الثاني بالاستعداد جيدا والتقديم في مسابقة العام الثالث 2024، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق، مؤكدا أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، ومشددا على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) .


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